Die Fröhlichkeit stand im Vordergrund bei der Feier des 20-jährigen Bestehens des Kinderchores Herrischried, einer Abteilung des Gesangvereins Eintracht Herrischried. Die Feier fand am Samstagnachmittag in der gut gefüllten Rotmooshalle in Herrischried statt, wo die Kinder mit ihrem gesanglichen und gleichzeitig spielerischen Können die Gäste beeindruckten. Bürgermeister Christian Dröse überbrachte die Grüße der Gemeinde.

Die Begeisterung der Kinder für die Auftritte an diesem Nachmittag war schon lange vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung spürbar: Da probten die 15 Kinder des gastgebenden Herrischrieder Chores noch, und die Kinder der Wehrer Talschuhlchöre konnten es kaum erwarten, sich zu präsentieren und anschließend mit den Herrischriedern zusammen zu singen. Unter der Leitung von Carola Dannenberger und Annete Bächle eröffnete der Herrischrieder Kinderchor schließlich den Konzertreigen. Vorsitzender Gerhard Dannenberger warf einen Blick zurück auf die zwei Jahrzehnte, die er besteht.

Bei zahlreichen Auftritten erfreuten die Kinder viele Zuhörer. Sie waren in Seniorenheimen, um die betagten Bewohner auf das Weihnachtsfest einzustimmen, gestalteten Gottesdienste und gaben Platzkonzerten. Oft waren die Herrischrieder auch bei Auftritten mit den Chören der Talschule Wehr zu hören. Schwierig für den Verein war die Coronazeit. Danach wurde mit einer neuen Mannschaft die Sangestätigkeit wieder aufgenommen.

Die Wehrer Talschulchöre, unter der Leitung von Iris Deutscher nur in dezimierter Besetzung, gaben das Lied „Singen macht Spaß“ zum Besten. Mit einem Gemeinschaftschor mit den Herrischriedern wurde „Singen ist eine coole Sache“ zu Gehör gebracht.

Zum Abschluss des gelungenen Nachmittages in der Rotmooshalle wurden die Kinder mit einer großen Zahl an aufgeblasenen Ballons erfreut. Diese wurden von den Kindern zum Platzen gebracht . Damit war die Geburtstagspartie abgeschlossen.