Nach der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Skiclub Hotzenwald am Sonntag, 23. Juli, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zum zweiten Hotzenwälder Rollskitag mit Skiroller-Berglauf ein. „Wir sind glücklich, dass wir diesen Wettkampf wieder nach Herrischried bringen konnten und auf ein bewährtes Team zurückgreifen können“, sagte Walter Freter, erster Vorsitzender des Skiclubs Hotzenwald. Denn die Kleinen früh an den Langlauf heranzuführen, das gelinge gerade durch solche Wettkämpfe.

Der Hotzenwälder Rollskitag wird gemeinsam mit dem Ski-Club Bad Säckingen auf die Beine gestellt. Das bestens eingespielte Orga-Team um den Gesamtleiter Reinhard Lang vom Skiclub Hotzenwald und Jörg Knaus vom Ski-Club Bad Säckingen hat dem Wettkampf diesmal eine etwas andere Ausrichtung gegeben. „Geben müssen, denn der große Parkplatz bei der Eishalle ist durch den Erdaushub wegen der Breitbandarbeiten belegt“, sagte Lang. Und damit entfällt der Geschicklichkeits-Wettkampf. Es wurden verschiedene andere Lösungen auf ihre Eignung geprüft um das Sportevent insgesamt in diesem Jahr zu retten. Austragungsort ist nun im Bereich Loipenzentrum Bühl beim Freilichtmuseum Klausenhof. Der Teilnehmerkreis wurde erweitert, es dürfen jetzt auch die Altersklassen U08 bis U11 teilnehmen, auf einer kürzeren Strecke – und mit der Möglichkeit, zwischen Inliner-Skates und Klassik-Skiroller zu wählen. Die U10 und U11 dürfen sogar für die lange Strecke optieren, dann aber nur mit Klassik-Skiroller. Der Wettkampf Skiroller- und Inliner-Berglauf U08 bis U15 startet am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 9 Uhr beim Klausenhof in Großherrischwand (Pfand von 20 Euro). Bis 20 Minuten vor dem ersten Start kann die Strecke besichtigt werden. Die Ausrüstung muss selbst gestellt werden. Es werden Gummirollen empfohlen. Helm und Schutzbrille sind vorgeschrieben.

Die Meldefrist endete am Mittwoch, 19. Juli, eine Nachmeldung ist am Wettkampftag möglich bis 9.30 Uhr und kostet 6 Euro. In der Nähe des Freilichtmuseums bestehen zahlreiche Parkmöglichkeiten. Am Ziel der zwei Kilometer langen Strecke kann ein Shuttle-Service benutzt werden.