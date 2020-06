von Charlotte Fröse

Alle Jahre wieder und demnach auch heuer, wird die Sparkasse Hochrhein in Herrischried Spenden in einer Gesamthöhe von 6533 Euro, im Vorjahr waren es 6933 Euro, an Vereine in der Gemeinde verteilen. Im Vorfeld reichten zehn Herrischrieder Vereine Anträge für ihre Projekte ein. Die Gemeinderäte einigten sich in der Sitzung am Montagabend mehrheitlich auf eine von drei Verteilerlisten. Die Vorschläge werden nun der Sparkasse unterbreitet. Die letzte Entscheidung, sowohl was den Empfänger wie die Höhe der Spende anbelangt, trifft letztendlich die Sparkasse.

Bürgermeister Christof Berger bedauerte, dass die Vereine die Zuwendungen nicht für innovative Projekte innerhalb des Vereins einsetzen wollen, zumal bereits vor rund zehn Jahren zusammen mit den Vereinsvorständen beschlossen wurde, dass die Spendenzuwendungen je zur Hälfte für Notlagen aber auch für Zukunftsprojekte verwendet werden sollen. Aber auch in diesem Jahr sind es beim Blick auf die Wunschliste wohl wieder eher die Notlagen, für die die Vereine die Spenden verwenden wollen.

Das Akkordeonorchester möchte einen Wandschrank anschaffen. 383 Euro sollen sie dafür Zuschuss erhalten. Zwei neue Spielerkabinen möchte der FC Herrischried realisieren. 800 Euro soll er als Förderung erhalten. Über einen Startzuschuss in Höhe von 100 Euro soll sich die Soziale Börse freuen können. Auf der Wunschliste vom Förderverein Wespennest steht die Schaffung eines Spielraumes, 450 Euro wurden dafür eingesetzt. Eine neue Tuba ist der Wunsch der Trachtenkapelle Herrischried. Sie sollen dafür einen Beitrag von 1000 Euro bekommen. Auch die Trachtenkapelle Hogschür möchte ihre Instrumente um zwei Flügelhörner erweiterten, dafür sollen sie ebenfalls 1000 Euro erhalten. Den Betrag von 1100 Euro möchte der Eislaufverein Hotzenwald in die Ausbildung von zwei neuen Trainern investieren. Freiluft-Fitnessgeräte möchte der Verein Aktiver Hotzenwald am Stehlesee aufstellen, mit einem Spendenbetrag von 1700 Euro kann damit zumindest ein Anfang gemacht werden.