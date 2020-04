von Peter Koch

Kunst lässt uns ausdrücken, Kunst lässt uns innehalten und empfinden. Die Unfreiheit, die uns zurzeit beschäftigt und uns vor Augen führt, dass unsere Gesellschaft, unser Sozial- und Geschäftsleben und auch unsere Demokratie höchst fragil sind, auch sie lässt uns innehalten, verlangsamt und verändert uns. Dabei sind die Veränderungen für einige unerträglich, für andere wohltuend.

Person und Kontakt Diana Albiez schafft an ihrem Wohnort in Herrischried Kunstwerke aus Ton. Ab Juni soll es eine Dauerausstellung in Wehr geben, Infos hierzu und zu ihren Kunstwerken sowie Workshops gibt es per E-Mail (d.albiez@web.de).

Familien oder Personen finden zu sich selbst, genießen jeden Moment und werden kreativ, oder aber sie ertragen die Entschleunigung nicht, das Alleinsein, die soziale Distanz. Auch Künstler nehmen ihre Umgebung war und interpretieren sie. So erging es Diana Albiez (60 Jahre) aus Herrischried zuletzt so, dass sie ihren Ort anders wahrnahm als früher. Die vertrauten Häuser, die sonst so lebendig und einladend wirkten, schienen zu Festungen geworden zu sein.

Eine für Diana Albiez typische Arbeit: Frauen und Figuren, die zum Himmel blicken. | Bild: Peter Koch

Die staatlich auferlegten Distanzregeln ließen die Mauern kräftiger wirken und ihre Bewohner unerreichbar. Die Wege, auf denen wir durch unser Land laufen, waren nicht länger freundliche Orte der Begegnung, sondern eher raue Orte der potenziellen Gefahr. Ihre Nutzung unterliegt dem Dringlichkeits- und Notwendigkeitsprinzip und nicht der Spontanität und Leichtigkeit.

Albiez, die sich künstlerisch seit Jahren mit der Verarbeitung von Ton auseinandersetzt und Skulpturen schafft, war es ein Bedürfnis, ihr Erleben zum Ausdruck zu bringen. Ihr Kunstwerk „Isolation“ verschafft dem Betrachter die Möglichkeit, die Perspektive ihres Eindrucks der Wirklichkeit einzunehmen und die soziale Distanz aus dieser Sicht zu betrachten. Vielleicht erweicht es uns? Kunst kann heilsam, aber auch bittere Pille sein, wenn wir es zulassen.