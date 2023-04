Die Gemeinde Herrischried beteiligt sich am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Dies beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Einzelheiten zum Programm stellten der Leiter des Kreisforstamtes, Markus Rothmund und die Herrischrieder Revierförsterin Franziska Gottstein dem Gremium im Detail vor.

Die Förderung können kommunale und private Waldbesitzer beantragen. Der Leiter des Kreisforstamtes gab jedoch zu bedenken: „Jedes einzelne Kriterium muss erfüllt sein, sonst müssen die Fördergelder zurückgezahlt werden.“ Die meisten Kriterien für die Aufnahme in das Programm werden im Herrischrieder Gemeindewald aber bereits erfüllt, so Markus Rothmund. Hierzu zählen unter anderem der weitgehende Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, die Vorausverjüngung des Bestandes, die natürliche Waldentwicklung und der Verzicht auf Kahlschläge. Fünf Prozent der Waldfläche müssen für mindestens 20 Jahre stillgelegt, das heißt nicht bewirtschaftet, werden.

Das Förderprogramm Das Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes hat ein Fördervolumen von insgesamt 900 Millionen Euro bis zum Jahr 2026. Zweck der Zuwendung sind der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäldern, die an den Klimawandel angepasst (klimaresilient) sind. Nur klimaresiliente Wälder sind dauerhaft in der Lage, neben der CO2-Bindung in Wäldern und Holz auch die anderen Ökosystemleistungen (zum Beispiel Schutz der Biodiversität, Erholung der Bevölkerung sowie die Rohholzbereitstellung) zu erfüllen.

Wie Bürgermeister Christian Dröse anmerkte, können solche Flächen in den Steillagen des Wehratales ausgewiesen werden. Diese Fläche für Herrischried wird auf 12,6 Hektar beziffert. Markus Rothmund zum Projekt: „Der Wald wurde in diesem Maß bisher nicht honoriert. Insgesamt überwiegt der Vorteil für die Ökologie“.

Das Programm des Bundes hat ein Fördervolumen von insgesamt 900 Millionen Euro bis zum Jahr 2026. Für Herrischried bedeutet das: bei einer Forstbetriebsfläche von insgesamt 253,5 Hektar bekommt die Gemeinde eine jährliche Förderung von 25.350 Euro (100 Euro pro Hektar), die auf zehn Jahre festgesetzt ist. Durch die Teilnahme am Förderprogramm entstehen der Hotzenwaldgemeinde aber auch Kosten. Für die Ausweisung von so genannten Habitatbäumen, die etwa vom Specht bewohnt werden, müssen rund 2.000 Euro investiert werden. Die Kosten für die Zertifizierung belaufen sich pro Jahr auf 760 Euro.

Gemeinderat Ulrich Gottschalk sprach die Bindung der Gemeinde an das Projekt über zehn Jahre hinweg an: „Das muss wohl überlegt sein.“ Markus Rothmund machte jedoch auf die finanziellen Vorteile aufmerksam: „Die Fördermittel können zum Beispiel in die Pflege des Jungbestandes fließen. Das ist gut investiertes Geld“. Bürgermeister Christian Dröse pflichtete ihm bei: „Das Geld wird im Herrischrieder Wald bleiben.“ Ratsmitglied Manfred Krüger sah die Teilnahme an dem Förderprogramm ebenfalls positiv: „Das Geld muss man fast nehmen.“ Der Beschluss wurde in der Ratsrunde einstimmig gefasst. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, den Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu stellen.