von sk

Am Mittwoch, 10. März, wird in Herrischried, Görwihl, Todtmoos und Rickenbach sowie am Rathaus Waldshut, dem Landratsamt die tibetische Flagge gehisst. „Einmal im Jahr sollte der friedliche Kampf der Tibeter und Tibeterinnen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ein Kampf der gewaltlos geführt wird, und schon unfassbare 62 Jahre dauert“, so Iris Wallaschek von der Tibet-Initiative Sektion Hotzenwald.

Görwihl Katholisches Bildungswerk verleiht 24 Tablet-Computer Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben die Möglichkeit die tibetische Flagge zu hissen. In Tibet ist dies unter Strafe gestellt. Selbst für den Besitz eines Fotos des Dalai Lamas wird man in seiner Heimat verhaftet und jahrelang inhaftiert.“ Tibetische Nonnen und Mönche werden laut ihrer Aussage gezwungen an staatlichen Seminaren (Umerziehung) teilzunehmen. In Kindergärten und Schulen dürfe nur noch chinesisch gesprochen werden. „Millionen Tibeter in ländlichen, abgelegenen Regionen sollen umgesiedelt werden und ihr nomadisches Leben aufgeben. Es ist zu befürchten, dass solche Maßnahmen ein systematisches Zurückdrängen kultureller Merkmale langfristig zum kulturellen Genozid führen.“

Todtmoos Zukunftspläne für den Todtmooser Hochkopf: Gelände soll attraktiver werden Das könnte Sie auch interessieren

Die tibetische Flagge ist das äußere Symbol des Anspruchs der Tibeter auf Selbstbestimmung, Wahrung der Menschenrechte, als auch der Kultur, der Religion und ihrer Identität. Dies sind völkerrechtliche Grundsätze, die ihnen seit 62 Jahren verwehrt werden, seit Tibet durch China besetzt ist.