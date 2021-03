von Charlotte Fröse

Raum für Wohnhäuser schafft die Gemeinde Herrischried im Neubaugebiet „Ackern V“. Die Firma fsp.stadtplanung aus Freiburg stellte den Gemeinderäten in ihrer Sitzung am Montagabend in einer groben Marschrichtung drei skizzenhafte Entwürfe für eine mögliche Bebauung vor.

Suche nach Lösungen

Die Gemeinderäte konnten sich noch nicht für eine der drei Varianten entscheiden. Innerhalb der Fraktionen sollen bis zur nächsten Sitzung auf der Basis der Entwürfe weitere Lösungsansätze gesucht werden, anhand dieser dann ein Bebauungsplan erstellt werden soll. Einig waren sich die Gemeinderäte darüber, dass die Firma fsp.stadtplanung den Auftrag zur Erstellung des Bebauungsplans erhalten soll. Die Kosten dafür wurden mit 17.100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer angegeben.

Bad Säckingen Viele Gründe veranlassen die Hinterbliebenen in Bad Säckingen, Urnenbestattungen zu wählen Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Christian Dröse betonte, dass sich das Planungsbüro sehr gut mit den Gegebenheiten in Herrischried auskenne und bereits schon der Flächennutzungsplan von der Firma erstellt wurde. Vorgestellt wurden die Entwürfe von Stadtplaner Christian Sammel und Eva Reidl vom Freiburger Planungsbüro. Für die Baugrundstücke wurden Größen von rund 350 bis 1000 Quadratmeter vorgesehen. Möglich wären, je nach Variante, bis zu 20 Einfamilienhäuser, zehn Doppelhaushälften und zwölf Einfamilienhäuser, oder in einer abgespeckten Variante, bei der nur ein Teil der Fläche bebaut werden soll, elf Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser. Alle drei Varianten sehen je zwei Mehrfamilienhäuser vor.

Hochrhein Berufsberatung in Corona-Zeiten: „Wir wollen dort sein, wo die jungen Leute sind“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinderäte konnten sich aber mit den vorgestellten Varianten, die Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser auf unterschiedlich großen Grundstücken vorsehen, noch nicht anfreunden. Grünen-Gemeinderat Ulrich Gottschalk sah Probleme mit dem Hang im Gelände. Er vertrat die Ansicht, dass Höhenprofile notwendig seien.

Herrischried Voller Zuversicht: Gewerbeverein Herrischried plant ein Frühlingsfest mit Gewerbeschau Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch mit den angedachten Straßenführungen waren die Räte nicht zufrieden. Vor allem eine Ringstraße, die bei zwei der Skizzen im westlichen Teil vorgesehen war, erschien den Räten nicht breit genug und Bürgermeister Dröse warf ein: „Wohin mit dem Schnee im Winter?“ Einige der Baugrundstücke könnten nach den Entwürfen über eine private Stichstraße angebunden werden. Was nicht ganz unproblematisch gesehen wurde. Zwar wäre die Gemeinde dann von der Schnee-Räumpflicht entbunden und die Erschließungskosten wären geringer, aber es könnte dennoch Probleme unter den Anwohnern geben. Auch, ob die Anbindungsstraßen über einen Gehweg verfügen sollen, müsste noch geklärt werden.

Todtmoos Auch ohne Schweizer laut: Corona bremst Motorradsaison kaum aus Das könnte Sie auch interessieren

Manfred Krüger, FW-Gemeinderat, warf in die Diskussion ein, dass die Firstrichtungen der Häuser nicht verpflichtend, sondern flexibel gehandhabt werden sollten. Auch war Krüger der Ansicht, dass nicht zwingend vorgeschrieben werden solle, dass auf den Flächen die für Doppelhäuser vorgesehen seien auch solche entstehen müssten. Wenn der Bedarf nach mehr Einfamilienhäusern bestünde, dann sollte die Gemeinde flexibel darauf reagieren können. Die Grundstücke seien allesamt in der Hand der Gemeinde und somit könnte auch eine diesbezügliche Steuerung ohne Probleme erfolgen, betonte Krüger.