Seit stolzen 160 Jahren besteht die Trachtenkapelle Herrischried. Dieses Jubiläum hat der Blasmusikverein gebührend mit einem besonderen Jubiläumskonzert am Ostersonntag in der Rotmooshalle in Herrischried gewürdigt. In Absprache mit Dirigent Martin Schmidt durften sich die einzelnen Register je ein Stück für das Programm aussuchen, sodass ein individuelles Jubiläumskonzert zustande gekommen ist.

Auftakt mit Jugendkapelle

Zum Auftakt durfte zunächst die Jugendkapelle des Vereins auf der Bühne Platz nehmen. Die Jungmusiker, von denen einige erst seit anderthalb Jahren ein Instrument spielen, haben „Happy“ von Pharrell Williams und „Irish Dream“ aufgeführt, wofür sie einen gebührenden Applaus der Konzertgäste erhalten haben. Die Trachtenkapelle hat ihren Konzertteil mit „Apertum“ eröffnet, was so viel wie „offener Raum“ heißt und die Entscheidungsfreiheit der Musikerinnen und Musiker unterstreichen sollte.

Das Saxophon-Register hatte sich im Anschluss den Klassiker „Pomp and Circumstance No. 1“ gewünscht. Mit „The Return!“, der Filmmusik zum gleichnamigen Psychothriller, hatten sich die Flötenspielerinnen für etwas Modernes entschieden. Dass das Stück „Klang der Alpen“ vom Ein-Mann-Waldhornregister gewählt worden ist, war wenig überraschend, da das Horn hier entsprechend zur Geltung kam.

Vor der Pause durften Vorsitzender Ralf Huber und Bezirksvorsitzender Peter Matt zwei Ehrungen vornehmen. Carmen Kaiser (Saxophon) und Nicole Allgaier (Querflöte) wurden jeweils für 25 Jahre aktive Zugehörigkeit zur Trachtenkapelle ausgezeichnet. Unsere Zeitung wird hierzu gesondert berichten.

Ein Hauch von Exotik

Nach der Pause ging es mit „Zeitlos“, dem Wunschstück des Tenorhornregisters weiter. Die Polka verdeutlichte, dass Blasmusik zeitlos ist, denn mittlerweile säße bereits die vierte Generation der Trachtenkapelle auf der Bühne. Mit „Fluch der Karibik“ hatte sich das Klarinettenregister für die wohl bekannteste musikalische Piratengeschichte entschieden. Es blieb beim Programm exotisch, denn das Posaunenregister hatte sich zur Aufführung von „Africa“ entschlossen. Ein Medley mit einigen bekannten Hits der 80er-Jahre hatten sich die Schlagzeuger gewünscht und damit Nostalgie aufkommen lassen.

Eine besondere Zugabe

Zum Ende des Konzerts wurde es dann wieder musikalisch betrachtet traditioneller, denn das Trompete/Flügelhornregister hatte sich für die namentlich passende Polka „Jubiläumsklänge“ entschieden. Das Bassregister wollte dem Konzert einen zünftigen Abschluss geben, und so rundete der Marsch „In die weite Welt“ das Konzert ab. Mit der Zugabe „Ein Leben lang“ hat die Trachtenkapelle Herrischried zu guter Letzt untermauert, warum sie bereits seit 160 Jahren bestehen kann.