von Charlotte Fröse

An der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried stellten sich die Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) und Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) sowie die Bundestagskandidaten Jan-Lukas Schmitt (Grüne), Jareem Khawaja (FDP) und Robert Kuhlmann (Linke) am Freitag den Fragen der interessierten Schülerinnen und Schüler.

Zunächst stellten sich die Politiker in einem politischen Speed-Dating einzeln vor. Es folgte eine von Schülerinnen moderierte Podiumsdiskussion mit einer großen Fülle an Fragen. Anlass für die einzigartige Veranstaltung war die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, die am 26. September abgehalten wird. Eingeladen worden war von der Schule auch Andrea Zürcher (AfD). Sie sagte den Termin im Vorfeld ab, ebenso wie kurzfristig der an Zürchers statt eingeladene Michael Daub von der Partei „Die Partei“.

Schüler gehen an die Urne

Der politische Vormittag endete mit einem Urnengang der rund 100 Schüler. Die Stimmenverteilung brachte dabei der CDU 35 Stimmen, gefolgt von der FDP mit 34 Stimmen. Die Linke punktete mit 20 Stimmen. Auf das Bündnis 90/Die Grünen entfielen sieben und auf die SPD vier Stimmen.

Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse sagte in seiner Ansprache: „Ich bin stolz auf die Schule und die herausstrahlende Aktion.“ Initiiert wurde die Aktion, die einen Beitrag zur politischen Bildung der Schüler darstellen sollte, von Lehrer Joscha Brandhorst.

Die Teilnehmer

Rita Schwarzelühr-Sutter, Bundestagsabgeordnete (SPD): Die 58-jährige Diplom-Betriebswirtin aus Lauchringen ist von 2005 bis 2009 und durchgehend seit 2010 Mitglied im Deutschen Bundestag vertreten und seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Sie bewirbt sich erneut für den Wahlkreis Waldshut für ein Bundestagsmandat. Zum Themenbereich Klimaschutz und Wirtschaft betonte die Abgeordnete, dass diese keine Gegensätze darstellten. Wichtig sei, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibe. Sie votierte für den Ausstieg aus Atom und Kohle und den Ausbau der erneuerbaren Energien. „Dann kann Klimaschutz funktionieren“, betonte sie.

Rita Schwarzelühr-Sutter, Bundestagsabgeordnete (SPD) | Bild: Charlotte Fröse

Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter (CDU): Der 35-jährige Lauchringer hat seit 2017 das Direktmandat des Wahlkreises Waldshut für den Bundestag inne. Schreiner ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Er bewirbt sich erneut für ein Bundestagsmandat. Mit einer stärkeren Schaffung der Infrastruktur im ländlichen Raum, könne der Hotzenwald für Lehrer attraktiv werden, sagte Felix Schreiner zu der Frage, wie dem Lehrermangel in der Region begegnet werden könne. Zudem müsse der Hotzenwald eine gute verkehrstechnische Anbindung auch im Bereich der Schülerbeförderung bekommen. „Die Frage ist nur wie ist das finanzierbar?“, stellte Schreiner dar.

Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter (CDU) | Bild: Charlotte Fröse

Jan-Lukas Schmitt (Bündnis 90/Die Grünen): Er bewirbt sich auf das Direktmandat für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 288, Waldshut. Der 25-jährige Waldshuter arbeitet als Journalist für ein deutsches Wirtschaftsmagazin. Zum Schutz der Bürgerrechte während der Corona-Pandemie sagte Schmitt, dass Schützen nicht ohne Einschränkungen möglich sei. „Klimaschutz und Wirtschaft gehen Hand in Hand“, sagte Schmitt zur Fragestellung im Bereich Klimawandel und Wirtschaft. Weiter plädierte er für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs abseits der Hauptverkehrswege, damit so überhaupt die Möglichkeit geschaffen würde, auf ein eigenes Auto zu verzichten.

Jan-Lukas Schmitt (Grüne) | Bild: Charlotte Fröse

Jareem Khawaja (FDP)

Der 18-jährige Laufenburger bewirbt sich für den Wahlkreis Waldshut. Er studiert an der ETH Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie. „Klimaschutz kann nur mit Innovationen, nicht mit Verboten erreicht werden“, betonte er zur Frage nach Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen. Es müssten Anreize geschaffen werden, dann sei es einfacher, erneuerbare Energien zu schaffen. Zudem sprach er sich dafür aus, für Schulabgänger Ausbildungsberufe interessanter und attraktiver zu machen. Zum Themenbereich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sagte Khawaja, dass mehr Chancengleichheit geschaffen werden müsste. Jedoch stellte er sich gegen eine Quotenregelung.

Jareem Khawaja (FDP) | Bild: Charlotte Fröse

Robert Kuhlmann (Die Linke): Der 1993 geborene IT-Sicherheitsingenieur lebt in Weil am Rhein. Er bewirbt sich um ein Bundestagsmandat für die Region. Zur Klimapolitik sagte Robert Kuhlmann: „Wir müssen die Sozialverträglichkeit im Blick behalten.“ Im Bereich der E-Mobilität sprach er sich dafür aus, langfristig zu planen und auch andere Technologien in Betracht zu ziehen sowiej über andere Möglichkeiten der Mobilität nachzudenken. So könne die Autoindustrie mit dem Klimaschutz vereinbart werden. Zu Corona und Schule sagte Kuhlmann, dass Lücken in der digitalen Kommunikation geschlossen werden müssten. Neben der Technik gelte es aber auch eine intakte Infrastruktur zu schaffen.