von Werner Probst

Mit einem teilweise geänderten Vorstandsteam geht der Ski-Club Hotzenwald in das neue Vereinsjahr. In den nächsten zwei Jahren werden Walter Freter weiter als Vorsitzender fungieren und Markus Bruttel als Schriftführer tätig sein. Als Beisitzer wurden Bruno Matt und Daniela Schöneck gewählt. Wiedergewählt wurde Anna-Lena Grieshaber als Skischulleiterin, Reinhard Lang als Sportwart Nordisch. Nicht besetzt werden konnten die Posten des Sportwartes Nordic Walking und Snowboard. Diesen Posten wird kommissarisch Daniela Grieshaber übernehmen.

Ab dem nächsten Jahr wird der Skiclub seine Mitgliedsbeiträge anheben. Grund für die Erhöhung waren die Beiträge die der Verein an den Verband aufwenden muss. So werden künftig Erwachsene 25 Euro Jahresbeitrag bezahlen müssen, und für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren werden 15 Euro aufgewendet werden müssen. Familien ab vier Mitgliedern zahlen neu 60 Euro Jahresbeitrag. Einmütig stimmten bei einer Enthaltung die Versammlungsteilnehmer dem Vorschlag des Vorstands zu.

Zu den erfreulichen Punkten zählte die Mitgliederbewegung. Trotz der Corona bedingten nur beschränkten Sportausführung konnten über 50 neue Vereinsangehörige registriert werden. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen klappte recht gut. Besonders lobend erwähnt wurden aber auch die Eltern der Kinder, die den Übungsleitern vielfach hilfreich zur Seite standen. Zu den herausragenden Punkten gehörte die Zusammenarbeit mit den schweizerischen Radsportfreunden in Schupfart und Kaisten. So wird es bereits am 5. Juni zur 19. Monty-Bike Schupfart kommen. Am 18. September wird der 30. Herrischrieder MTB-Tag ausgerichtet werden, wo 20-, 40- und 60-Kilometer-Touren zurückgelegt werden können. Zahlreiche Vereinsmitglieder, die bis zu 50 Jahren dem Skiclub angehören, sollten geehrt werden, doch kein einziges davon war anwesend. So konnte lediglich Timo Schwarz, viele Jahre Vorsitzender, ebenso ein Präsent überreicht werden, wie Christa Kaiser, die vier Jahrzehnten die Vereinskasse führte. Bürgermeister Christian Dröse dankte dem Verein für seine Arbeit.

Der Ski-Club Hotzenwald wurde 1966 gegründet. Dem Verein gehören über 400 Mitglieder an, die vorwiegend aus Herrischried, Görwihl, Rickenbach und Todtmoos stammen. Der Verein ist in den Bereichen Nordisch, Nordic Walking, Snowboard, Biathlon und Mountain-Bike aktiv. Weitere Infos im Internet unter: http://www.skiclub-hotzenwald.de