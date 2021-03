von Charlotte Fröse

Die Feuerwehr-Abteilung Hogschür bekommt im Umlaufverfahren ein neues Löschfahrzeug. Dies wurde bereits im vergangenen Frühjahr beschlossen. Die Kosten für das Fahrzeug, das schon bei der Firma Magirus GmbH in Ulm in Auftrag gegeben wurde, werden mit rund 275.899 Euro angegeben. Der Gemeinderat hatte am Montagabend in der Sitzung nun über Erweiterungen am Fahrzeug zu befinden, die Mehrkosten in einer Höhe von rund 14.856 Euro verursachen. Die Gemeinderäte sahen die Notwenigkeit der Ergänzung gegeben und stimmten einhellig der Beschaffung zu.

Bürgermeister Christian Dröse erläuterte, wie es zu den Mehrkosten kam. Es handelt sich dabei um die Möglichkeit der Lagerung einer Tragkraftspritze auf einem pneumatischen Lift, inklusive Zubehör für rund 7.876 Euro. Weiter soll nachträglich in das Fahrzeug eine Rettbox, ein System für die Strom- und Druckluft Versorgung von Feuerwehrfahrzeugen, eingebaut werden.

Digitale Funkanlage

Der Kostenpunkt hierbei wird mit rund 5.554 Euro angegeben. Der nachträgliche Einbau einer digitalen Funkanlage für rund 1.414 Euro soll ebenfalls getätigt werden. Bürgermeister Dröse legte dar, dass die genannten Optionen bei einem Konstruktionsgespräch mit dem Hersteller angestoßen wurden und die Feuerwehr nach längerer Beratung diese Ergänzungen als sinnvoll ansah.