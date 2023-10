Herrischried – Das Freilichtmuseum Klausenhof erstrahlt in neuem Licht. Die mit Fördermitteln des Leader-Kleinprojektes 2023 neu installierte und erweiterte LED-Beleuchtung des Museums wurde jetzt offiziell übergeben. „Wir sind sehr dankbar für diese niederschwellige, unbürokratisch umsetzbare Förderung und für die angenehme Zusammenarbeit mit der Leader-Geschäftsstelle, die eine zügige Umsetzung ermöglicht haben“, kommentierte Bürgermeister Christian Dröse.

Wesentlich heller zeigen sich nun die Räume des alten Schwarzwaldhofes beim Rundgang, und zudem ist die neue Beleuchtung eindeutig energiesparender. Kerstin Bolz vom Leader-Regionalmanagement kann getrost das Schild überreichen, das sie mitgebracht hat, und das die Förderung dokumentiert. Ein Plätzchen ist dafür auch gleich gefunden, im Eingangsbereich, direkt im Lichtkegel einer der neuen Lampen.

Zum zweiten Mal in Folge wurde der Klausenhof nun bei einem Leader-Kleinprojekt bedacht. Im vergangenen Jahr konnte damit der Anbau am Wagenschopf finanziert werden. Gefördert werden können Kleinprojekte bis zu 20.000 Euro, der Fördersatz beträgt 80 Prozent unter der Maßgabe der Umsetzung noch im laufenden Jahr. Das Geld stammt aus Bundes- und Landesmitteln, insgesamt 200.000 Euro wurden in diesem Jahr ausgeschüttet.

Der Klausenhof wurde mit einer Fördersumme von 7225 Euro bedacht bei knapp 11.000 Euro Gesamtkosten. Den verbleibenden Eigenanteil übernimmt der Förderverein, wie dessen Vorsitzender Helmut Eckert bestätigte. Mit enthalten ist in diesem Paket neben der neuen Beleuchtung noch ein Hochleistungsbeamer, der für den Abschluss eines weiteren Projektes benötigt wurde.

Das am 18. April aus der Taufe gehobene Angebot der Salpeterer-Tour nämlich soll zum 600-jährigen Jubiläum des Schwarzwaldhofes im kommenden Jahr dahingehend erweitert werden, dass im Film, der als historischer Abspann am Ende der Tour steht, die Verkündigung des Urteilsspruchs gegen den Salpeterer Michael Eckert als Hologramm aufscheint. Nach der Anschaffung des Beamers fehlt dafür jetzt nur noch die entsprechende Drahtgitterleinwand.