Seit mehr als zwei Jahrzehnten erfreut sich der Erntemarkt rund um den Klausenhof großer Beliebtheit. Und auch in diesem Jahr strömten am Sonntag wieder Besucher aus nah und fern bei bestem Wetter nach Herrischried und freuten sich an dem vielseitigen und originellem Angebot aus der Region.

Hier hängen Holz-Kochlöffel in allen Formen an der Decke. | Bild: Christiane Sahli

Knapp 50 Aussteller, einige mehr als in den Vorjahren, hatten ihre Stände rund um den Klausenhof und teilweise auch in den Nebengebäuden des Hotzenhauses aufgebaut. Wichtig sei seit jeher, nur Selbstgemachtes aus der Region anzubieten und Landwirten und Direktvermarktern die Gelegenheit zu geben, ihre Produkte auf dem Erntemarkt anzubieten, sagte Marktmeister Dirk Bürklin, der das Event gemeinsam mit Markus Olivieri organisiert.

Nützliches und Schönes aus Holz sind auf dem Erntemarkt sehr gefragt. | Bild: Christiane Sahli

Auch in diesem Jahr war das Angebot abwechslungsreich. Da gab es Obst und Gemüse, vor Ort gebackenes Holzofenbrot, diverse Backwaren, Honig, Käse, Wurst und vieles mehr. Und auch an Handgemachtem war die Auswahl groß und reichte von Schönem, Nützlichem und Spielzeug aus Holz über Handarbeiten, Arbeiten aus Keramik und Dekorationsartikeln aus verschiedenen Materialien bis hin zu Schmuck in vielen Variationen.

Schon am Vormittag strömen viele Besucher zum Klausenhof. | Bild: Christiane Sahli

Etwas Besonderes hatte eine Ausstellerin aus Rickenbach mitgebracht: Vasen, Schalen und Dekorationsartikel auf der Grundlage von zerkleinerten Zeitungen und Zeitschriften, Pulp-Art genannt. Im Internet war sie auf diese Art des Kunsthandwerks gestoßen und hatte Gefallen daran gefunden. In diesem Jahr ist sie zum zweiten Mal auf dem Erntemarkt mit dabei.

Etwas Außergewöhnliches hatte auch Elisabeth Hamburger aus Rheinfelden im Angebot: Taschen genäht aus Kaffeetüten. Anfangs hatte sie die Taschen nur für Familie und Freunde genäht, inzwischen ist sie auch immer wieder auf Märkten unterwegs. Und die Kaffeetüten bekommt sie unter anderem von Cafès und Krankenhäusern. Eine dieser farbenfrohen Tüten hatte eine Dame aus der Nähe von Basel gekauft. Sie komme jedes Jahr mit ihrem Mann nach Herrischried zum Erntemarkt, erzählte sie und beschrieb den Markt als klein, überschaubar und mit wunderbarer Atmosphäre. „Heimelig“, ergänzte ihr Mann.

Zu essen gibt es auch Kürbissuppe – ein typisches Herbstgericht. | Bild: Christiane Sahli

Auf einer Radtour hatte ein Todtmooser mit seiner Familie auf dem Erntemarkt Station gemacht, „das gehört einfach dazu“, sagte er. Viele Bekannte aus dem Hotzenwald treffen und die große Auswahl macht den Erntemarkt für die Todtmooser Familie immer wieder attraktiv. „Die Holzwaren“, antwortete ein Ehepaar aus St. Blasien auf die Frage, was ihnen am Erntemarkt besonders gefällt. Und sie hatten bereits ein Holzspiel erworben, sei es für den gemütlichen Spieleabend zu zweit oder für Spiele mit den Enkeln. Die jungen Marktbesucher hatten viel Spaß beim Steineklopfen, eifrig hämmerten Skadi und Lia, beide drei Jahre alt, auf die Steinklumpen ein. Lia hatte bereits drei kleine Schätze in Form von schönen Steinen und einer Murmel zu Tage gefördert, Skadi musste sich noch etwas anstrengen, um an ihre Schätze zu kommen.

Für das leibliche Wohl war mit Leckerem vom Grill, Rollschinken, verschiedenen herbstlichen Suppen, frischem Most, Waffeln, Kaffee, Kuchen und einigem mehr ebenfalls bestens gesorgt.

Der Klausenhof

Der Klausenhof ist das letzte originale Haus des Hotzenwalds. Es stand jahrzehntelang unbewohnt in Großherrischwand und zerfiel zusehends. Das Gebäude wurde schließlich Balken um Balken und Stein um Stein abgetragen und an heutigen Standort wieder errichtet. Dem Besucher des Freilichtmuseums Klausenhof zeigt sich das Gebäude aus dem Jahr 1424 heute gerade so, als hätten ihn die letzten Bewohner eben erst verlassen.