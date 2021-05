von Werner Probst

Diamantene Hochzeit feiern am Mittwoch, 19. Mai, Christa und Ewald Loewe. Seit 28 Jahren wohnen sie in Herrischried, wo sie zu festen Größen geworden sind. Die Landschaft mit dem Blick auf die Schweizer Alpen und die gute Luft waren ausschlaggebend, dass der Hotzenwald, wo man früher vielfach den Urlaub verbrachte, so liebgewonnen wurde, dass man hier den Lebensabend verbringt. Recht schnell fühlte sich das Jubelpaar heimisch. So gehörten sie zu den Mitgründern des Freundeskreises mit der französischen Partnergemeinde Le Castellet.

Schwarzwaldverein

Aktiv ist das Jubelpaar auch im Herrischrieder Schwarzwaldverein. Während Ewald Loewe schon als stellvertretender Vorsitzender fungierte, ist Christa Loewe im Gugelstüble tätig, wo sie nicht nur die Gäste bedient, sondern auch ihre selbst gebackenen Kuchen serviert. Schon heute freut sie sich auf gute Unterhaltungen mit den Gästen.

Ewald Loewes Werdegang

Vielfältig sind die weiteren Aktivitäten von Ewald Loewe. Er führt die Kassageschäfte beim Herrischrieder Fußballclub, ist ein großer Anhänger des Herrischrieder Eishockeyclubs und war früher auch aktiv beim Handharmonikaorchester. In Berlin stand die Wiege von Ewald Loewe. Er kam 1939 auf die Welt. Im Krieg flüchtete die Familie nach Pommern und kam 1944 nach Berlin zurück. Er besuchte die Volksschule und machte eine Schreinerlehre. 1958 ging er zu den Berliner Verkehrsbetrieben, wo er in der Werkstatt arbeitete und 1992 in Ruhestand ging.

Christa Loewes Werdegang

Christa Loewe kam 1940 in Berlin-Wedding auf die Welt. Sie besuchte die Volks- und Oberschule und machte eine Lehre als Einzelhandelskauffrau. Auf einer Tanzparty lernte sie ihren späteren Ehemann Ewald kennen. 1961 läuteten die Hochzeitsglocken. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1993 wurde nach Herrischried umgezogen. In der Metzgerei Hauber arbeitete sie als Verkäuferin, ehe sie in Ruhestand ging.

Gemeinsame Zeit

Trotz Corona kennt das Paar keine Langeweile. Öfters spielen sie Rommé und freuen sich schon, wenn sie wieder dem Tanzsport frönen können. Gerne ist man noch mit dem Auto unterwegs und auch auf Busreisen. Bei der nachgeholten Feier werden neben den beiden Kindern drei Enkel und drei Urenkel gratulieren.