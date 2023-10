Bei herrlichem Sonnenschein startete am Dienstag die Schellenberger Chilbi mit der Pferde- und Traktorensegnung am Klausenhof, gefolgt von der Prozession zur Schellenberger Kapelle, wo dann im Festzelt die Eucharistiefeier stattfand. Im Anschluss öffnete der urige kleine Markt rund um die Kapelle seine Pforten, und ab 19 Uhr spielte die bekannte „Chilbimusik“, eine Abordnung der Trachtenkapelle Herrischried, zum Festausklang auf. Etliche Reiter, Pferdeführer und Traktorfahrer hatten sich auf dem Platz vor dem Klausenhof versammelt, um den Segen in Empfang zu nehmen, der in früheren Zeiten das Ende des Bauernjahres ankündigte, wie Pfarrer Stahlberger erklärte, bevor er mit dem Segen, begleitet vom Weihwasser sprengenden Diakon Günter Kaiser, zugleich auch die Fürsprache der Heiligen anrief. Ein farbenfrohes Bild bot sich bei der Prozession zur Kapelle.

Das Zelt platzte bei der Eucharistiefeier beinahe aus allen Nähten, dieses Traditionsfest wollten sich ganz viele Menschen nicht entgehen lassen, und auch die Herrischrieder Schulklassen waren wieder auf den Schellenberg gewandert. Der Heilige Wendelinus, der Schutzpatron der Tiere, Gerätschaften, der Natur und damit auch von uns Menschen, habe, wie Pfarrer Stahlberger betonte, mit seinem Wissen über die Pflege der Tiere und der Natur die Menschen feinfühlig gemacht für Neues. Feinfühligkeit bedeute immer aber auch Offenheit, und dieses Gespür für Offenheit Neuem gegenüber, gepaart mit Erfahrung, brauche es in vielen Bereichen.

Die vorgesehene Ehrung von Brunhilde Rünzi, mit 35 Dienstjahren der zweitältesten Mesnerin in der Pfarrgemeinde, musste sich auf einen donnernden Applaus aller Gottesdienstbesucher für sie beschränken, da sie selbst leider kurzfristig krank geworden war. Sie wird nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen, die Betreuung der Schellenberger Kapelle übernimmt zukünftig Wendelin Baumgartner zusammen mit seiner Familie. Nach der Messe begann das bunte Markttreiben.