Nach einer siebenjährigen Pause seit der letzten Hauptversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Ortsverein Herrischried, gab es bei den Neuwahlen des Vorstandes eine Wiederwahl des gesamten Teams. Jeweils einstimmig wurde in offener Wahl Christoph Deutschmann als Vorsitzender bestätigt. Weiter werden dem Vorstand Hannelore Thiel (stellvertrtende Vorsitzende), Josef Matt (Kassierer), Roland Maier (Schriftführer) und als Beisitzer Manfred Hierholzer, Josef Stoll und Ewald Matt angehören.

Vorsitzender Christoph Deutschmann zog zu Beginn der Hauptsversammlung in seinem Bericht eine Bilanz über die vergangen Jahre, die für die Landwirtschaft recht schwierig waren. Nach der Corona-Zeit hoffe man nun, dass auch die Verbraucher wieder mehr auf einheimische landwirtschaftliche Produkte zurückgreifen. Über einen guten Kassenbestand konnte Kassierer Josef Matt berichten, ehe einstimmig das Vorstandsgremium entlastet wurde.

In einem Vortrag stellte der Geschäftsführer des Waldshuter Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) Hansjörg Stoll die Möglichkeiten der neuen Landschaftspflegerichtlinien vor. Die LEV sei eine Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Behörden und Kommunen. Sie sei als Verein organisiert. Arbeitsschwerpunkt sei die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie. Die Landwirte vor Ort seien dabei die wichtigsten Partner.

Fast alle Kommunen seien Mitglied im Verein. Einen breiten Raum in seinem Vortrag nahm auch die Wolfsprävention ein, die unter anderem auch einen bedeutenden Mehraufwand beim Weidemanagement erfordere. Clemens Speicher, der Kreisvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes berichtete über die derzeit schwierige Personalsituation auf Kreisebene und die aktuell großen Probleme in der Landwirtschaft durch Wölfe und Biber. So seien schon mehrere Rinder von einem Wolf angegriffen und verletzt worden. In der derzeitigen

Lage werde die Rinderhaltung zurückgehen. Es gelte nun, dem Land gegenüber Druck auszuüben, dass der Lebensraum des Wolfes eingeschränkt werde.

Zum Abschluss der Hauptversammlung referierte Jäger Ralf Smit über die Möglichkeit der Rehkitzrettung bei Mäharbeiten. Derzeit seien 16 Jäger in Südbaden mit Drohnen ausgestattet, die in kurzer Zeit Rehkitze aufspüren könnten und somit vor dem Mähvorgang gerettet werden können, so dass sie nicht durch die Maschinen verletzt oder getötet werden. Im vergangen Jahr seien zehn Teams in die Saison gestartet. Diesen gelang es, 154 Rehkitze vor der Mahd zu retten. Für die Landwirte sei die Anforderung zum Überfliegen ihrer Wiesen kostenlos.