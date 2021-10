von Andreas Böhm

Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung, die Planung zur Errichtung eines neuen Wohnmobilstellplatzes voranzutreiben. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Förderantrag im Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) zu stellen, und die Kosten in die Haushaltsplanungen für 2022 mit aufzunehmen. Die Idee für das Vorhaben reifte bereits in einer Klausurtagung des Gemeinderates im November 2019. Daraufhin wurde eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe mit einigen Ortsvorstehern, dem Bürgermeister und einem Planer gegründet.

Nach der Feststellung der Notwendigkeit eines solchen Angebotes für Gäste wurden mehrere Standorte in Betracht gezogen. Als besten Standort befand das Gremium den Parkplatz südwestlich der Eissporthalle. Die vorläufige Planung sieht sieben Stellplätze mit Ladesäulen vor. Als Option ist ein Grillplatz angedacht. Die Kostenschätzung für die Errichtung liegt bei 65.000 Euro netto. Die mögliche Förderquote für Kommunen beträgt 60 Prozent. Voraussetzung für die Förderung ist ein offizieller Beschluss des Gemeinderates für den Plan. Ein Baubeschluss soll erst nach Zusage der Fördermittel gefasst werden.