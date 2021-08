von Hans-Jürgen Sackmann

Wer schmucke Oldtimer mag, kam am Wochenende auf seine Kosten. Denn die Rallye mit vielen Schönheiten aus Blech machte Station im Hotzenwald.

Die Schauinsland Klassik startete dieses Jahr wegen Corona mit reduziertem Konzept „light“ mit weniger Teilnehmer, keinen Zuschauer ums Freiburger Münster und keiner Gastronomie. Die Freude war groß, sich nach einem Jahr Pause wieder treffen zu können. Noch mehr begeistert war der Automobilclub Hotzenwald, dass die Rallye nach der klassischen Schauinsland-Rennstrecke dieses Jahr nach Süden in den Hotzenwald führte und der Club in der Nähe des Sportplatzes in Herrischried die Mittagspause ausrichten durfte.

Die Rennsportlegende Mario Ketterer fuhr auch mit. Der orange Formel-2-Rennwagen Ralt RT 1 wurde gegen einen grauen VW Käfer eingetauscht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Vorsitzende Thomas Schneider ließ es sich nicht nehmen und rührte schon im Vorfeld die Werbetrommel, um in der lokalen Presse auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Am Samstagmittag war es so weit. Viele Oldtimerliebhaber hörte man von weiten nach Herrischried kommen. Sie brauchten ihre etwas in die Jahren gekommenen Vehikel laut, knatternd und leicht nach Benzin riechend gleich mit. Endlich konnte man sich wieder einmal mit Kollegen austauschen.

Die Schotten werden dichtgemacht beim Jaguar XK 120 Roadster, denn es zogen dicke Regenwolken auf. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Rennsportlegende Mario Ketterer, der Bergkönig vom Schauinsland, fuhr auch dieses Jahr wieder auf einem heißgemachten VW Käfer mit. Er war begeistert von der Streckenführung und voller Lob für die Veranstaltung: „Die Rallye ist wieder perfekt organisiert und es macht sehr viel Spaß. Früher war der Anreiz die Geschwindigkeit und das Spiel mit Zehntel und Sekunden. Heute geht es um das Auffinden der Strecke und gleichmäßige Fahrweise.“ Beim Teilnehmerfeld dominierten die Porschefahrer, aber auch eine Rolls-Royce Limousine war dabei.

Viele Cabriofahrer

Die vielen Cabriofahrer wurden am Nachmittag vom Wettergott böse enttäuscht, als strömender Regen einsetzte. Die Fahrer kamen mehrheitlich aus der Umgebung von Freiburg, aber auch Schweizer und französische Kennzeichen waren beim Schaulaufen zu sehen. Maximilian, der Benjamin unter den Oldtimerfahrern, war gerade mal 13 Jahre alt. Er fuhr allerdings als Beifahrer bei seinem Vater mit.

Nach gut einer Stunde war der Zauber der alten Automobile vorbei, denn es gab noch viele Strecken zurück nach Freiburg zu erkunden und Geschicklichkeitsprüfungen zu meistern. Gut hörbar und etwas wehmütig traten die Oldtimerfreunde den Heimweg in ihren schmucken Fahrzeugen an.