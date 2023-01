von Andreas Böhm

Im Jahr 2022 wurden in der Gemeinde Herrischried wichtige Projekte der Infrastruktur zu Ende gebracht, weitergeführt oder neu geplant. Der Gemeinderat Herrischried entschied über neue, zukunftsorientierte Investitionen. Nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie kehrte auch das kulturelle Leben wieder zurück in die Hotzenwaldgemeinde.

Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald bezieht die ersten neuen Klassenzimmer

Ein Meilenstein in der Schulgeschichte von Herrischried konnte verwirklicht werden. Nach der Fertigstellung des Neubautraktes der Gemeinschaftsschule Hotzenwald konnten die ersten Klassenzimmer im März bezogen werden. Bei den Schülern und Lehrkräften herrschte gleichermaßen große Freude über den neuen Bildungscampus, ein Leuchtturmprojekt für den gesamten Hotzenwald. Der Umbau des alten Schulgebäudes steht Ende des Jahres vor der Fertigstellung. Es wurden über acht Millionen Euro in den Schulcampus investiert.

Gewerbegebiet und Neubaugebiet kommen voran

Voran schritt auch das geplante Gewerbegebiet „Rütteweidling“. Das Herrischrieder Ratsgremium konnte sich in einer der letzten Sitzungen auf eine Variante einigen. Ebenfalls positive Nachrichten gab es bezüglich des Neubaugebietes „Ackern V“. Kurz vor Jahresschluss wurde der Bebauungsplan von den zuständigen Behörden genehmigt. Das schnelle Internet nimmt auch in der Gemeinde Herrischried Formen an. Im Jahr 2022 wurde der zweite Bauabschnitt für das Breitbandnetz begonnen.

Auf den Weg gebracht wurde eine gemeinsame Jahreskarte zu attraktiven Konditionen für die gemeinsame Nutzung des Herrischrieder Hallenbades (Bild) unddes Todtmooser Freibads Aquatreff. | Bild: Südkurier

In Herrischried wurden zudem die Weichen gestellt für eine Erweiterung der touristischen Infrastruktur. Dem aktuellen Trend folgend gab der Gemeinderat grünes Licht für die Einrichtung eines neuen Wohnmobilstellplatzes mit Ver- und Entsorgung sowie Stromsäulen auf dem Parkplatz vor der Eishalle. Die Eissporthalle selbst bleibt in diesem Winter trotz der gestiegenen Energiekosten für die Freunde des Eislaufsports geöffnet.

Stolz präsentieren Klausenhofbetreuerin Britta Kaiser und Bürgermeister Christian Dröse die neue Küchenzeile im Klausenhofkiosk, die wesentlich dazu beitragen wird, das zukünftig dort geplante Veranstaltungsprogramm zu stemmen. | Bild: Karin Steinebrunner

In Sachen Hallenbad wurde mit der Gemeinde Todtmoos ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Auf den Weg gebracht wurde eine gemeinsame Jahreskarte zu attraktiven Konditionen für die gemeinsame Nutzung des Herrischrieder Hallenbades und für das Todtmooser Freibad „AquaTreff“. Das Freilichtmuseum Klausenhof wurde aufgewertet. Bereits im Frühjahr wurde in dem historischen Hotzenhaus eine neue Küche installiert.

Zahlreiche Personelle Änderungen

In der Besetzung von wichtigen Ämtern gab es in Herrischried ebenfalls einige Veränderungen. Bürgermeister Christian Dröse gab sein Amt als Vorsitzender des CDU Ortsverbandes Herrischried ab. Auf Dröse folgte Nicole Allgaier. Der Verschwisterungsverein Herrischried-Le Castellet bekam in beiden Gemeinden einen neuen Vorsitz. In Herrischried führt künftig Hanna Schmalzried den Verein. Sie löste die bisherige Vorsitzende Barbara Wagner ab. Die Feuerwehrabteilung Hogschür bekam ebenfalls eine neue Führung. Auf den bisherigen Kommandanten der Abteilung, Michael Dröse, folgte sein Sohn Stefan Dröse.