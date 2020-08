von SK

Ein junger Rollerfahrer ist am Montagmittag, 17. August, bei Herrischried gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 15 Uhr war der 15-jährige in einer Kurve ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers zu Fall gekommen. Er zog sich Verletzungen an Bein und Schulter zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Roller wurde leicht beschädigt.