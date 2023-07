Für Radler, Wanderer und Naturliebhaber ist es wieder soweit, denn der Skiclub Hotzenwald (SC-H) richtet den 31. Herrischrieder Mountainbike-Tag und den 15. Walk uffm Wald aus, am Sonntag, 16. Juli. Eingebettet ist diese Sport- und Familienveranstaltung in die Mounty-Bike 2023. Hierbei der die Mitglieder des SC-H wieder Aufbauhilfe geleistet haben, beim dritten Mounty-Bike-Lauf des Velo-Clubs Kaisten am ersten Juli-Wochenende.

Als dritte Veranstaltung der „Mounty-Bike“ lockt nun am Sonntag, 16. Juli, Herrischried mit dem Herrischrieder Mountainbike-Tag und den Walk uffm Wald des SC-H. Für die Organisation der beliebten Rad- und Laufveranstaltung laufen beim Vereinsvorsitzenden Walter Freter und Veronika Merkle, sie ist seine Stellvertreterin, die Fäden zusammen. Start- und Zielpunkt ist die Herrischrieder Rotmooshalle, in der in diesem Jahr wieder eine Bewirtung eingeplant ist.

20 bis 60 Kilometer

Die Mountainbiker können wieder wählen zwischen einer 20-, 40- oder 60-Kilometer langen Strecke, die in diesem Jahr durch den östlichen Hotzenwald führen wird. Von Herrischried aus geht es über Engelschwand nach Ibach, wo die 40-Kilometer-Strecke weiterführt durch das Ibachtal nach Oberwihl, und die 60-Kilometer-Strecke weiter über Wittenschwand und Wolpadingen und dann die Alb entlang nach Tiefenstein führt; danach hoch in Richtung Oberwihl und gemeinsam mit den andern beiden Touren wieder zurück nach Herrischried. Wer sich für die 20-Kilometer entscheidet, fährt bei Engelschwand bereits in Richtung Oberwihl und dann weiter zum Ziel.

Die beiden Lauf-Strecken führen, ähnlich wie im vergangenen Jahr, von Herrischried aus in Richtung Giersbach und von dort aus zurück über die Lochmatt. „Unsere Walker, die den Walk uffm Wald sehr oft einfach als einen außerordentlichen Lauftreff für sich und ihre Freunde nutzen, haben die Wahl zwischen einer Fünf- und einer 10-Kilometer-Strecke, je nach Wunsch“, erklärt Veronika Merkle.

Sowohl entlang der Mountainbike-Strecken als auch entlang der Walking-Strecken befinden sich Verpflegungsposten mit kostenlosen Getränken und Snacks sowie Kontrollposten, an denen Teilnehmer die Kontrollkarten abstempeln lassen können. Allen Aktiven an diesem Tag, ob Läufer oder Radler, erhalten als Preis eine offizielle Urkunde und ein Präsent, sagt Walter Freter. Den Teilnehmern ein Gemeinschaftserlebnis zu ermöglichen, bei dem Spaß und Sport inmitten herrlicher Landschaften im Mittelpunkt stehen – darum gehe es auch in diesem Jahr wieder, sagt er.