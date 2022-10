von Werner Probst

Die Herbstabschlussprobe der Feuerwehrabteilung Hogschür am Samstag lockte zahlreiche Zuschauer an. Die Menschenrettung stand bei der Übung im Vordergrund, während der Löschwassereinsatz nur simuliert wurde.

Der angenommene Brand war in der Kirchholzstraße 10, wo es zu einem Brand in einer Garage kam und dabei zwei Kinder in der Garage zu Schaden kamen. Eine mit einer Nebelmaschine erzeugte überaus starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass es für die beiden Wehrmänner, die mit Atemschutzgeräten das Gebäude betraten, fast nur tastend möglich war, nach den Kindern zu suchen. Nach der Bergung wurden die Geretteten mittels Trage in Sicherheit gebracht.

Mit einem Stromerzeuger aus dem Feuerwehrfahrzeug wurde das Belüftungsgerät mit Strom versorgt.

Erstmals kam bei einer Abschlussprobe der Hogschürer Feuerwehr unter der Leitung des Abteilungskommandanten Stefan Dröse auch das neue wasserführende Löschfahrzeug zum Einsatz. Ausgerüstet mit vielen Geräten, so auch mit einem Stromerzeuger, fand das Fahrzeug große Beachtung. So war es auch problemlos möglich, den nötigen Strom für das Gebläse zu liefern, mit dem die verrauchte Garage belüftet wurde. „Bei Nacht wäre es auch problemlos möglich gewesen, die Einsatzstelle auszuleuchten“, sagte der Maschinist voller Stolz.

Mittels Trage wurde die Gerettete in Sicherheit gebracht.

Der Gesamtkommandant der Herrischrieder Feuerwehr, Michael Siebold, und sein Stellvertreter Andreas Ückert beobachteten die Übung und gaben anschließend auch Ratschläge zum Übungsverlauf.

Die Feuerwehrabteilung Hogschür ist eine Abteilung der Feuerwehr Herrischried. Sie wurde 1946 gegründet. Abteilungskommandant ist Stefan Dröse, der diesen Posten vor einem halben Jahr von seinem Vater Michael übernahm.