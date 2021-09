von Christiane Sahli

Die Energiewendetage Baden-Württemberg haben am Wochenende stattgefunden. Auch Herrischried war am Samstag mit Bürgerworkshops und einer Ausstellung von Unternehmen dabei. Den Abschluss machte eine Podiumsdiskussion mit Landrat Martin Kistler, den Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Niklas Nüssle (Grüne) sowie dem Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf, Tobias Gantert. Zur Sprache kam auch die Frage, wie die Energiewende zu schaffen ist.

Energiewendetage Zum 15. Mal informierte das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg am dritten Septemberwochenende über erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz, Klimaschutz und die Reduzierung von Treibhausgasen. Ziel ist, das Nachdenken über den Umgang mit Energie anzuregen und das Umdenken zu fördern. Infos im Internet: www.energiewendetage. baden-wuerttemberg.de

Als Höhepunkt bezeichnete Bürgermeister Christian Dröse die Podiumsdiskussion, die er mit der ehemaligen Schulsprecherin der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, Nadine Mutter, moderierte. Rund 20 Interessierte waren gekommen. Die Diskussionsteilnehmer stellten sich nicht nur den Fragen der Moderatoren, sondern auch Fragen aus den Bürgerworkshops und aus den Reihen der Zuhörer.

Moderriert wurde die Podiumsdiskussion von Bürgermeister Christian Dröse und Nadine Mutter. | Bild: Christiane Sahli

„Was tun Sie persönlich für den Klimaschutz?“ Diese „Eisbrecherfrage“, wie es Bürgermeister Dröse formulierte, machte den Einstieg in die Diskussion. Die Antworten waren vielfältig und reichten vom Kauf regionaler Produkte, über Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach, die Nutzung von Zug statt Auto, Anschaffung eines Elektroautos bis hin zu energetischer Haussanierung. Nüssle brachte eine weitere Komponente ins Gespräch: Er ist Vegetarier.

Tourismus

„Der Schwarzwald ist, was den Tourismus in Bezug auf Nachhaltigkeit angeht, gut aufgestellt“, sagte Gantert, der auch Vorsitzender des Bürgermeisterverbandes ist, auf die Frage, wie sich der Tourismus unter den Aspekten Klimaschutz und Nachhaltigkeit neu ausrichten kann. Viele Angebote, um den Wald in den Fokus zu rücken, nannte er in diesem Zusammenhang.

Mobilität

Nachhaltig sei, Angebote zu machen, die aufzeigten, dass es sich lohne, die Heimat zu entdecken, machte sich Kistler für den Urlaub in der Heimat stark. Verbesserte Angebote im ÖPNV, auch um die An- und Abreise ohne Auto attraktiver zu machen, sowie Mietangebote für E-Autos vor Ort mahnte Sabine Hartmann-Müller an. Der Tourismus müsse sich auf die Natur konzentrieren, so die Meinung von Nüssle. Er stellte die künstliche Beschneiung der Skipisten infrage, diese sei keine Lösung aller Probleme. Es gelte vielmehr, verstärkt auf andere Angebote zu setzen.

Ernährung und Einkauf

„Fängt das Thema Klimaschutz auf dem Teller an oder hört es dort auf?“, lautete die Frage aus einem der Bürgerworkshops. Auf diese Frage hatte Sabine Hartmann-Müller eine eindeutige Antwort: „Klimasschutz hört auf dem Teller auf, entscheidend ist das Vorfeld.“ Sie wies insoweit auf Herkunft und Saisonalität der Produkte hin. In Sachen tierische Produkte machte sich die Landtagsabgeordnete für Landwirtschaft unter Beachtung des Tierwohl sowie Bioprodukte stark. Auch Kistler setzte auf den regionalen Kreislauf, man dürfe die gesellschaftliche Dimension aber nicht vergessen, viele Menschen seien auf günstige Produkte angewiesen. „Muss es immer Fleisch sein?“ – eine Frage, die Nüssle in den Raum stellte. Mit Tierwohl und regionaler Vermarktung tue man etwas Gutes, aber: „Auch eine Biokuh produziert (klimaschädliches) Methan“. Auch das Thema Wegwerfen von Lebensmitteln müsse mehr ins Bewusstsein rücken, so seine Forderung.

Enttäuschung