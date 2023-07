Auf Anraten des Ordinariats Freiburg hatte die Pfarrgemeinde St. Wendelinus Hotzenwald im Mai des Jahres 2022 die Erstellung eines Gebäudekonzeptes für alle 28 Gebäude der Pfarrei in Auftrag gegeben. Nun stellte Edgar Lasarzick vom Architekturstudio Formgewand aus Stühlingen seine Daten zur Immobilienentwicklung bis zum Jahr 2050 in einer öffentlichen Stiftungsratssitzung vor, gefolgt von der turnusmäßigen Pfarrgemeinderatssitzung.

Lasarzick hatte zu jedem Gebäude ein Kurz- sowie ein Langporträt vorbereitet, das den momentanen Zustand der jeweiligen Immobilie dokumentiert und die anstehenden Investitionen sowie den jeweiligen Zeitrahmen angibt, innerhalb dessen diese fällig werden würden. Anhand einer Ampel konnten die Räte sich sofort einen Eindruck über den Zustand der Kirchen, Kapellen und der übrigen Gebäude machen.

Diese Ampel machte deutlich, dass die Farbe rot lediglich für das Strittmatter und das Rickenbacher Pfarrhaus sowie für die Kapelle in Jungholz zum Einsatz gekommen war. Etliche Gebäude wurden mit der Farbe gelb belegt, so etwa das Görwihler Pfarrhaus, die Kirchen in Herrischried, Rickenbach und Oberwihl sowie einige der Kapellen. Insgesamt aber, so Lasarzick, sei der Zustand der Gebäude gegenüber anderen Kirchengemeinden recht gut, nur wenige hätten einen erheblichen Sanierungsstau zu verzeichnen. Der Sanierungsbedarf, der in regelmäßigen Abständen über den gesamten Zeitraum hinweg anstehe, belaufe sich zwar bis zum Jahr 2050 auf insgesamt geschätzte 16 Millionen Euro, wovon 10,7 Millionen auf die Sakralgebäude entfielen, 1,7 Millionen davon auf die Kapellen. Er machte aber auch deutlich, dass natürlich nicht alle Sanierungen, die er aufgeführt hat, zwingend in diesem Zeitraum erfolgen müssten, dass laut seiner Aufstellung ferner bis zum Jahr 2040 lediglich 4,1 Millionen anfallen würden, der gesamte Rest in den folgenden zehn Jahren. Eine Gebäudeoptimierung, das heißt Schließung oder Veräußerung eines Gebäudes, sei aus seiner Sicht daher nicht zwingend erforderlich. Auch die Gemeindehäuser findet er angesichts des großen Gebietes optimal verteilt, lediglich bei den Pfarrhäusern riet er eine Überprüfung ihres wirtschaftlichen Fundamentes an, wobei er einräumte, dass seine Nutzungszahlen nochmals überarbeitet werden müssten, um hier ein klares Bild zu ergeben. Johannes Herrmann von der Verrechnungsstelle kommentierte, die Sorgenkinder seien bekannt, das vorgelegte Konzept biete eine gute Richtschnur, beinhalte aber keine großen Überraschungen.