von Karin Steinebrunner

Echtes Vor-Corona-Gefühl kam am Samstag im und am Klausenhof Großherrischwand auf. Nach der langen Pandemie-Zwangspause genossen viele Besucher bei herrlichem Sonnenschein die ungezwungene Atmosphäre beim Kunststückchen-Markt, bummelten von Stand zu Stand, ließen sich von Willi dem Gaukler unterhalten oder hörten den Klängen der Folkloregruppe Federhut zu. Zwar vermissten etliche Stammgäste doch den ein oder anderen langjährigen Aussteller, aber das Angebot konnte sich wie gewohnt sehen lassen. Der Markt wird am heutigen Sonntag fortgesetzt.

Da gab es Schmuck in allen erdenklichen Variationen zu bestaunen, von filigranen Ketten aus Papier über aus Besteck gefertigte Schmuckstücke bis hin zu silberglänzenden Unikaten. Ebenfalls mehrfach vertreten waren Keramikarbeiten, wobei ein Stand auch das Angebot machte, sich selbst an der Töpferscheibe auszuprobieren. Eine Ausstellerin zeigte Stempelkunst, eine andere bot bestickte Unikate, wobei die Stickerei auf Wunsch auch direkt vor Ort bestellt und der Maschine beim Fertigen zugesehen werden konnte.

Allerlei Dekoratives gab es am Markt zu sehen und kaufen. | Bild: Karin Steinebrunner

Kinderkleider, Batikshirts, Patchworkdecken, Lederwaren, Steinknöpfe, Taschen, Kerzen und Trinkgläser waren da im Angebot. Buntschillerndernd drehten sich anmutig Glasobjekte im Wind, urtümliche blecherne Insekten, Echsen und Vögel schlummerten zwischen Wagenschopf und Säge. In der Säge begrüßte einen Holzkunst und liebevoll gestaltete Karten. Weitere Karten gab es im Wagenschopf, am Brunnen darunter hatte der Korbflechter seine Waren ausgebreitet und ließ sich auch bei der Arbeit über die Schulter schauen. Weitere regionale Holzartikel, dazu Karten mit alemannischen Sprüchen, begegneten den Besuchern auf dem Weg zum Zelt-Café, wo die große Kuchentheke auf die Gäste wartete.

Und wer nach dem Bummel und dem Besuch in der Glasbläserwerkstatt eine Erfrischung benötigte, der konnte sich auf dem dem Museum gegenüberliegenden Areal am „Gelatolino“ ein original italienisches Eis genehmigen, beim Förderverein ein kühles Getränk ordern, seinen Hunger mit Bratwurst, Döner und Salaten stillen, oder Waffeln und frisches Popcorn naschen.