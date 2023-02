Nachdem Klaus Siebold als Bezirksdirigent des Blasmusikverbandes, Bezirk 7, im vergangenen Jahr am Ende des Neustart-Konzertes in der Pfarrkirche Herrischried angekündigt hatte, dass das Ensemblekonzert nicht das einzige seiner Art bleiben werde, gibt es laut Mitteilung der Organisatoren eine Fortsetzung.

Möglich machen dies die Gemeinde Herrischried und die katholische Kirchengemeinde St. Wendelin Hotzenwald. Ambitionierte Musiker der Bezirke 7 und 6 treffen sich am Sonntag, 26. Februar ab 9 Uhr zu einem ganztägigen Workshop in der Rotmooshalle, um dann am Abend um 19 Uhr ein Ensemblekonzert in der Pfarrkirche St. Zeno in Herrischried in unterschiedlichen Besetzungen und Bläsergruppen präsentieren zu können. Das Orchester werde Werke diverser Musikrichtungen und aus unterschiedlichen Epochen spielen. Zum Schluss werden alle Teilnehmer das Werk „Song of Hope“ von James Swearingen spielen.

Das Organisationsteam und alle Musiker freuen sich auf viele Besucher. Laut Mitteilung wird eine Kollekte an eine Hilfsorganisation für die Erdbebenopfer weitergeleitet. Das Konzert wird etwa eine Stunde dauern, der Eintritt ist frei.