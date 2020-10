von Christiane Sahli

Das Frühlingsfest mit Gewerbeschau in Herrischried ist in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ob das Christbaumstellen mit Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist derzeit noch offen, hieß es in der Hauptversammlung des Gewerbevereins am Donnerstag. Als Neuerung wurde im Laufe des Jahres die Probemitgliedschaft eingeführt. Zur neuen Kassiererin des Vereins wählten die Versammelten Sabine Dröse-Allgaier.

Der Verein Dem Gewerbeverein gehören derzeit 28 Mitglieder an, im abgelaufenen Vereinsjahr gab es drei Beitritte und einen Austritt. Weitere Informationen gibt es hier

Nachdem sich das erste Frühlingsfest mit Gewerbeschau als voller Erfolg erwiesen hatte, war eine Neuauflage in diesem Jahr geplant. Die Corona-Pandemie machte dem allerdings einen Strich durch die Rechnung. Zwei Themenabende für die Mitglieder konnten dagegen stattfinden, bei denen es um unternehmerische Probleme in der Corona-Zeit ging und um die Frage, was einen Betrieb für Mitarbeiter attraktiv macht.

Herrischried Corona macht die Planung von Veranstaltungen für das kommende Jahr auch in Herrischried schwierig Das könnte Sie auch interessieren

Großer Beliebtheit erfreuten sich die Willkommenskörbchen für Neubürger, die sechsmal ausgegeben wurden. Neu eingeführt wurde in diesem Jahr eine einjährige Probemitgliedschaft, die zur kostenlosen Teilnahme an Vereinsveranstaltungen, mit Ausnahme von Gewerbeschau und Weihnachtsmarkt, berechtigt.

Herrischried Der Gewerbeverein plant trotz Corona weiter Das könnte Sie auch interessieren

Noch ist offen, ob Christbaumstellen und Weihnachtsmarkt wie geplant am 28. November stattfinden können. Als machbar, wenn auch mit viel Aufwand, schätzte die Vorsitzende Victoria Gerspach die Situation ein. Nach derzeit geltenden Regelungen wären 100 Besucher auf dem Markt zulässig, erklärte sie. Derzeit liegen elf Anmeldungen vor.

Bad Säckingen Corona-Aus für Bad Säckinger Weihnachtsmarkt Das könnte Sie auch interessieren

Man müsse sich „ganz viel verbiegen“, um den Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, gab Bürgermeister Christian Dröse zu bedenken. Der Herrischrieder Weihnachtsmarkt wäre wohl einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige in der Region, man werde überrannt werden, so seine Einschätzung. Und: Man werde genau beobachtet, sowohl vom Landratsamt als auch von Gesundheitsamt: „Es dürfen keine Fehler passieren.“ Es gelte, eventuelle Konsequenzen im Hinterkopf zu behalten, gab er den Verantwortlichen mit auf den Weg.

Görwihl Der Sommer auf dem Hotzenwald wird ruhig: Es hagelt wegen Corona Absagen von Veranstaltungen Das könnte Sie auch interessieren

Für das kommende Jahr steht das Frühlingsfest mit Gewerbeschau am 16. Mai auf dem Plan, die Gewerbebeschilderung soll erneuert und die After-Work-Partys wieder aufgenommen werden. Vorträge sind ebenfalls geplant. In Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Hotzenwald will man einen Ausbildungsinformationstag anbieten, dieser ist vorerst für März geplant, kann aber auch noch später stattfinden. Und der Gewerbeverein feiert zudem sein 30-jähriges Bestehen.

Waldshut-Tiengen Zugangsbeschränkungen und Gastrostände nur auf dem Viehmarktplatz: So sehen die Pläne für den Waldshuter Weihnachtsmarkt im Corona-Winter aus Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Teilneuwahlen des Vorstandes wurde Sabine Dröse-Allgaier zur neuen Kassiererin gewählt, die Vorsitzende Victoria Gerspach und Beisitzerin Katja Hauber wurden im Amt bestätigt. Es sei schön zu sehen, wie sich der Gewerbeverein Herrischried entwickelt und Gas gegeben habe, sagte Bürgermeister Christian Dröse und gab dem Verein mit auf den Weg: „Bleibt dran, entwickelt neue Ideen.“