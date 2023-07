Im März 2023 konnten die Gemeinschaftsschule Hotzenwald und die Grundschule Rickenbach offiziell eingeweiht werden, am Samstag luden beide Schulen nun zu einem Tag der offenen Tür ein. Das Programm war umgangreich, neben Führungen durch die Räumlichkeiten standen unter anderem Workshops und Vorführungen auf dem Programm.

Anstehen hieß es für die, die eine Holzpfeife basteln wollten

Schulhausneubau in Herrischried, Anbau an die Grundschule in Rickenbach und Sanierung beider Bestandgebäude – viel hat sich in den beiden Schulen in den vergangenen Jahren getan. Nun öffneten sie ihre Türen für die Öffentlichkeit und gewährten Einblicke in alle neuen Räumlichkeiten. Zudem standen Führungen auf dem Programm, in Herrischried übernahm diese Schulleiterin Marianne Husemann, in Rickenbach zeichneten Schüler der vierten Klasse verantwortlich.

Flotter Tanz von Dance4Kids

In Herrischried standen zudem verschiedene Workshops in den Fachräumen im Schulhausneubau auf dem Programm, bei denen auch Einblicke in die sich in den Fachräumen ergebenden neuen Möglichkeiten gewährt wurden. In einem Workshop im Musikraum spielten Boomwhacker, unterschiedlich lange und harmonisch aufeinander abgestimmte Kunststoffröhren, die Hauptrolle.

Plopp-plopp: Das Popkorn aus dem Solarkocher ist fertig

Unter Anleitung von Musiklehrer Ludwig Trommsdorf gestalteten die Besucher ein Musikstück, ein großer Spaß für Jung und Alt. Im Werkraum konnten aus bunten Plexiglasstreifen mittels eines Heißluftföns kleine Lichtspiele gestaltet oder an der Brennstation Anhänger aus Holz hergestellt werden. Und Jugendliche waren mit Eifer bei der Sache, als es galt, Kräuterquark oder Lavendelsäckchen herzustellen.

Für das Sägen des Pfeifen-Holzes brauchten die Kinder ganz schön viel Geschick.

Mit zahlreichen Vorführungen begeisterten die Grundschüler in Rickenbach die Besucher. Der Projektchor der Klasse 4c trug fröhliche Lieder vor, die Tanzgruppe Dance4kids zeigte einen flotten Tanz. Zudem gab es Auftritte der Orchester- und Gitarrenklassen.

Zum Nähen der Lavendelsäckchen ging es an die Nähmaschine

Vor einiger Zeit hatte die Schule einen Solarkocher gewonnen, ausschließlich mit Sonnenenergie wurde an diesem Tag Popkorn zubereitet. Gemeinsam mit Förstern der Landesforstverwaltung konnten Kinder Holzpfeifen basteln, ein Angebot, das gerne angenommen wurde. Und auf der Hüpfburg konnten sich die jungen Besucher ordentlich austoben oder beim Torwandschießen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Fröhliche Lieder mit dem Projektchor der vierten Klasse

In beiden Schulen war das DRK vor Ort, in Herrischried zudem die Feuerwehr. Und die Besucher wurden mit Süßem und Deftigem bestens bewirtet.

Aus bunten Plexiglasstreifen werden mit dem Heißluftfön Lichtspiele gefertigt