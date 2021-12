von sk

Dieses Jahr durfte der Nikolaus nach der Corona-Pause in 2020 den Eislaufverein Herrischried-Hotzenwald wieder besuchen. Gerade die Kindergarten- und Grundschulkinder freuen sich immer besonders auf diesen Termin während der Eislaufsaison, und dieses Jahr gibt der Nikolaus den Kindern etwas Normalität zurück.

Rickenbach Die Grundschule ist eine große Baustelle, nun wird der Altbau komplett grundsaniert Das könnte Sie auch interessieren

Unter 2G-Plus und mit großzügigem Abstandhalten in der 2500 Quadratmeter großen Halle fand am Donnerstag das womöglich bestbesuchte Training des Eislaufvereins in diesem Winter statt. In seinem prächtigen Gewand und mit Mitra gekrönt, waltete der Nikolaus alias „Molermeister“ Eckert und langjähriger Bürgermeisterstellvertreter seines Amtes. Schon so manches Kind hat diesen besonderen Nikolaus mit dem Papst beim Weihnachtssegen im Fernsehen verwechselt, denn er kommt nicht im roten Cola-Dress wie so oft, sondern, wie es sich in Herrischried gehört, im Bischofskostüm.

Bad Säckingen So kommt die Musikschule durch die Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Doch die Geschenke, die der Nikolaus mitgebracht hat, mussten sich die jungen Eisläufer erst verdienen. Geduldig und mit Corona-konformem Abstand schaute sich der Nikolaus die Kunststücke der Vereinsmitglieder in der kühlen Halle an. Auf den roten Teppich wurde dieses Jahr verzichtet, so musste der Herr aus dem Morgenland das Eis nicht betreten, und überreichte die Päckchen über die Bande.