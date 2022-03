von Christiane Sahli

Die coronabedingte Zwangspause ist vorbei, mit einem Ensemblekonzert am Sonntag in der Herrischrieder Pfarrkirche St. Zeno starteten die Musiker und Musikerinnen des Arbeitsbezirks VII des Blasmusikverbandes Hochrhein wieder durch. Sie boten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm vom Barock bis hin zu Popsongs, das mit der ukrainischen Nationalhymne endete. Vorangegangen waren dem Konzert ein Workshop und Gesamtproben.

Mit dem „Baby Elephant Walk“ begeisterten die vier Posaunisten das Publikum.

Zwei Jahre seien die Musiker „auf Eis gelegt“ gewesen und hätten „Berufsverbot“ gehabt, eine harte Zeit, sagte Bezirksdirigent Klaus Siebold eingangs. Um so größer die Freude, wieder gemeinsam musizieren zu können. Der Arbeitsbezirk VII des Blasmusikverbandes Hochrhein hatte die Musiker und Musikerinnen zu einer ganztägigen Veranstaltung mit Proben und Workshops eingeladen, sieben Ensembles mit 48 Musikern aus den 13 Vereinen des Bezirks hatten sich angemeldet. In den Ensembles hatten sich Musiker entweder aus einem oder mehreren Vereinen zusammengefunden.

Soloeinlagen im Rahmen mancher Stücke waren beim Ensemblekonzert immer wieder gefragt.

Mit drei Krönungsintraden aus Böhmen starteten fünf Blechbläser und eine junge Schlagzeugerin vom Musikverein Oberhof in das Programm. Mit New York, New York, einst gesungen von Frank Sinatra, setzten sie ihren Vortrag fort. Ein Saxophonquintett mit Aktiven aus den Musikvereinen Murg, Oberhof und Niederhof brachte einen Gospelsong zu Gehör und das Ensemble des Blasorchesters Albbruck begeisterte mit Ausschnitten aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Eine Sonate von Jacob Schmitt aus dem 19. Jahrhundert hatten sich vier Klarinettistinnen und ein Klarinettist des Musikvereins Willaringen für ihren gekonnten Vortrag ausgesucht.

Viel Applaus erhielt auch das Posaunenquartett Hotzenwald mit seinen drei Tenorposaunen und einer Bassposaune. Die drei jungen Musiker vom Musikverein Heimatklang Hütten, unterstützt von einem Kollegen aus Birndorf, entlockten ihren Instrumenten beim „Baby Elephant Walk“ Töne der eher ungewöhnlichen Art. In „Don‘t Stop Me Now“ von der Pop-Rock-Gruppe Queen, gespielt von fünf Bläsern des Musikvereins Niederhof, sah Siebold eine Anspielung auf den, wie er sagte, derzeit schlimmsten Menschen der Welt.

Als Höhepunkt und Abschluss des Konzertes erklang die ukrainische Nationalhymne, gespielt vom Gesamtchor unter der Leitung von Bezirksdirigent Klaus Siebold.

Kamen die Ensembles überwiegend ohne Dirigenten aus, griff Herbert Gramsch bei dem aus zwölf Musikern bestehenden kleinen Orchester mit Aktiven der Trachtenkapellen Altenschwand und Herrischried sowie dem Musikverein Niederhof zum Taktstock. Unter seiner Leitung erklangen der Westerntitel „Die Glorreichen Sieben“ und der Popsong „Take Me On“.

Dirigent Herbert Gramsch hatte Musiker aus drei Vereinen für den Auftritt beim Ensemblekonzert um sich geschart.

Als wichtig hatte Siebold das Musizieren im Ensemble bezeichnet, denn das Spielen im kleinen Kreis fördere die Qualität. Seine Worte bestätigten die Ensembles, die alle durchweg sehr gute Leistungen und ihre Spielfreude zeigten. Die lange Pause der Musikerinnen und Musiker hatte der Qualität keinesfalls geschadet.

Ukrainische Hymne zum Abschluss

Im abschließenden Gesamtchor ließen die Musiker die ganze Vielfalt des Blasorchesters aufklingen. Mit „Mountain Wind“ mit seiner berührenden Atmosphäre und den schönen Melodien begeisterten sie ihr Publikum auch in großer Besetzung. Der Höhepunkt des Abends war aber das letzte Stück, die ukrainische Nationalhymne, der die Zuhörer stehend lauschten.

Viel Beifall gab es für die Darbietungen der Musikerinnen und Musiker. Und Siebold kündigte an, dass dieses Ensemblekonzert nicht das einzige seiner Art seiner Art bleiben wird.

Im Anschluss an das Konzert, das zugleich eine Benefizveranstaltung für die aus der Ukraine Geflüchteten war, wurden um Spenden für die Ukrainehilfe im Landkreis gebeten.