von sk

Zwei Jahre reduzierte Aktivitäten, zwei Jahre Lavieren durch die Corona-Bestimmungen, Hygienevorschriften und viele weitere Einschränkungen, das veranlasste so manchen Musikverein Blasmusik neu zu denken. Viele mussten zwangsläufig entdecken, dass das Ensemble-Spiel, also das Spielen in kleinen Gruppen, eine der wenigen Möglichkeiten war, das blasmusikalische Leben aufrecht zu erhalten. Am kommenden Sonntag, 27. März soll um 18 Uhr in der Kirche St. Zeno Herrischried diesem Tun Rechnung getragen werden. Ergebnisse der Ensemblearbeit werden in einem Neustart-Konzert präsentiert. Der Erlös der Spendensammlung beim Ausgang soll ukrainischen Flüchtlingen im Landkreis zugutekommen.

Die beiden Motoren des Arbeitsbezirks VII im Blasmusikverband Hochrhein, Bezirksvorsitzender Peter Matt und Bezirksdirigent Klaus Siebold, trieben die Idee voran, dem Neustart in der Blasmusik einen vereinsübergreifenden Auftakt zu verschaffen. Sie luden die 13 Bezirksvereine ein, Ensembles zu präsentieren, die die Blasmusik am kommenden Sonntag wieder zu neuem Leben erwecken.

Lust auf Neustart

So werden größere oder kleinere Abordnungen der Vereine aus Altenschwand, Herrischried, Hütten, Murg, Niederhof und Oberhof, Oberwihl, Rickenbach und Willaringen in Herrischried auftreten. Von außerhalb des Bezirks VII nehmen Musikantinnen und Musikanten aus Albbruck, Birndorf und Gaiß-Waldkirch teil. Insgesamt werden etwa 50 Akteure das Programm gestalten, das mit zwei bis drei Gesamtchören aller Teilnehmer abschließt. Darunter wird auch die ukrainische Nationalhymne erklingen, denn der Spendenerlös soll ukrainischen Geflüchteten im Landkreis zugute kommen.

Workshops für Musiker

Der Arbeitsbezirk VII nutzt diesen Sonntag aber auch gleichzeitig für mehrere Workshops, die der Fortbildung und dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Auch das gemeinsame Mittagessen und die Pausen zwischen den Workshops sollen dieses Anliegen verstärken. Mehrere Coaches werden die musikalische Arbeit unterstützen und einiger Betreuer sorgen dafür, dass es den Teilnehmenden gut geht.

Beim Konzert am Abend gelten die aktuellen Corona-Regeln. Zusätzlich sind die 3G-Regeln, die Hygieneregeln sowie die FFP2-Maskenpflicht zu beachten.