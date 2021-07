von Christiane Sahli

Gemeinsam lässt sich vieles auf die Beine stellen. Dies zeigt sich einmal mehr am Beispiel des Ödlandbrünnles, das in Zusammenarbeit von Gemeinde mit Bauhof, dem Verein Aktiver Hotzenwald und Günter Biehler als Projektleiter erneuert und am Mittwoch offiziell eingeweiht wurde.

Verein Aktiver Hotzenwald macht mit

Schon seit einiger Zeit befand sich das alte Ödlandbrünnle in keinem guten Zustand, der Brunnentrog war total zerfallen, beschrieb Günter Biehler, der sich für die Gemeinde um Wege und Sitzbänke kümmert, die Situation. Er trat mit dem Vorschlag der Erneuerung des Brunnentroges an die Gemeinde heran. Mit ins Boot geholt werden konnte der Verein Aktiver Hotzenwald, der sich bereit erklärte, die Finanzierung zu übernehmen.

Es gründete sich der Arbeitskreis Ödlandbrünnle und Biehler übernahm die Projektleitung. Für die Herstellung des Brunnentroges konnte Helmut Waßmer aus Obergebisbach gewonnen werden, der den Brunnentrog mit einer Motorsäge aus dem Stamm einer Douglasie aussägte. Man habe sich bewusst für einen Brunnentrog aus Holz entscheiden, sagte Bürgermeister Dröse.

Und der Stamm stammt aus der Gemarkung Herrischried, wurde aber nicht extra für den Brunnentrog gefällt, so Biehler. „Nachhaltiger geht es nicht“, so der Rathauschef auch in Hinblick darauf, dass sich die Werkstatt von Waßmer nur wenige hundert Meter von dem Standort des Brunnens entfernt befindet. Nachdem der Brunnentrog fertiggestellt war, kam der Bauhof ins Spiel, der Platz für den Brunnen wurde gerichtet und das Fundament gelegt, zeigte Bauhofmitarbeiter Karl-Heinz Peduzzi auf.

„Im Miteinander enstehen Ideen“, lobte die Vorsitzende des Vereins Aktiver Hotzenwald Xenia Hertel bei der Einweihung die Zusammenarbeit der Beteiligen.