Als Leiterin der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Waldshut ist Lucia Leal Couso erste Ansprechpartnerin für alle Unternehmen in der Region und Bindeglied zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie weiteren Institutionen. Zusammen mit den Bürgermeistern Christian Dröse (Herrischried), Dietmar Zäpernick (Rickenbach) und Mike Biehler (Görwihl) lud sie jüngst zu einer zentralen Veranstaltung der drei Hotzenwaldgemeinden in die Rotmooshalle in Herrischried ein.

Bei dieser Gelegenheit stellte sie sich den Interessierten vor und berichtete über die Wirtschaftsförderung im Landkreis. Es war jedoch lediglich nur ein kleiner Kreis Interessierter, der Interesse daran hatte, sich über die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung im Landkreis zu informieren.

Nur ein kleiner Kreis Interessierter informierte sich über die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung im Landkreis. | Bild: Charlotte Fröse

Großes Potenzial für die Gewerbetreibenden sieht Lucia Leal Couso darin, den Austausch unter den einzelnen Gewerbevereinen im Landkreis zu fördern. Dazu möchte sie ein Netzwerk aufbauen, um den Informationsaustausch unter den einzelnen Vereinen zu intensivieren. „Gerade nach Corona ist es notwendig, zusammenzuhalten“, betonte sie. Zustimmung, den regelmäßigen Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg zu fördern, gab es von den drei Bürgermeistern.

Zur Person Lucia Leal Couso (47) ist Leiterin der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Waldshut. Seit Anfang Mai 2023 steht die gebürtige Spanierin als international erfahrene Juristin und Wirtschaftsexpertin dem Amt für Wirtschaftsförderung vor. Sie ist die Nachfolgerin von Thomas Vogel im Amt für Wirtschaftsförderung im Landratsamt Waldshut-Tiengen. Zu den von ihr betreuten Themen gehören gehören unter anderem die Kontaktpflege zu Gemeinden, Unternehmen und Verbänden, die Beratung zu Existenzgründungen oder Förderprogrammen, Informationen zum Wirtschaftsstandort und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Kontakt unter Telefon 07751 862601, E-Mail: wirtschaft@landkreis-waldshut.de. Mehr Infos gibt es unter www.landkreis-waldshut.de.

Die Anwesenden interessierten sich unter anderem brennend dafür, wie dem Fachkräftemangel in der Region, der praktisch alle Branchen betrifft, beizukommen ist. Auch die Gewinnung Auszubildender wurde als sehr schwierig bezeichnet. Gerade auf dem Hotzenwald werde die Suche nach Arbeitskräften erschwert durch Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr, wie die Anwesenden berichteten.

Lucia Leal Couso ist die neue Leiterin Wirtschaftsförderung im Landratsamt Waldshut. | Bild: Charlotte Fröse

Aber auch die Bürokratie bei der Stellenbesetzung mit ausländischen Fachkräften stelle nahezu unüberwindbare und mit großem bürokratischem Aufwand verbundene Hürden dar. Das gelte auch für immer komplizierter werdende Anforderungen für Firmenkredite.

Beratung durch den Landkreis

Diese Probleme könnten nur von der Politik her geregelt werden, betonte Lucia Leal Couso. „Das ist nicht Sache der Wirtschaftsförderung.“ Sie sei sich dieser Probleme bewusst, sehe jedoch keine Möglichkeit, dies auf Landkreisebene zu lösen. Sie betonte, dass der Landkreis Beratung anbiete, aber nicht jedes Unternehmen individuell betreuen könne, um Fachkräfte zu finden.

Auch biete der Landkreis kein direktes Programm an, wie Auszubildende gewonnen werden könnten. Vom Landkreis aus wird unter anderem auch eine Beratung zu Förderprogrammen angeboten und Gründungsinteressenten werden mit Informationen und Beratungen unterstützt. Sie setze darauf, den Landkreis als Standort für Unternehmen und Fachkräfte bekannter und attraktiver zu machen.