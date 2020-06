von Charlotte Fröse

Für das Amt des Herrischrieder Bürgermeisters hat am Montagvormittag, am letzten Tag der Bewerbungsfrist, ein weiterer Kandidat seine Unterlagen im Rathaus abgegeben. Es handelt sich um Annekatrin „Annka„ Mickel aus Herrischried, wie die Verwaltung mitteilte. Mickel ist 42 Jahre alt. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald hat sie Landschaftsökologie studiert. Sie ist in den Bereichen Umweltpädagogik und Umweltbildung selbstständig tätig. Bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 bewarb sich Mickel auf der Liste der Grünen um einen Sitz im Herrischrieder Gemeinderat, wurde aber nicht gewählt.

Neben ihr kandidieren auf die Stelle des Herrischrieder Bürgermeisters die Herrischrieder Gemeinderäte Christian Dröse (CDU) und Manfred Krüger (FW). Ihre Bewerbungen gingen gleichzeitig zu Beginn der Bewerbungsfrist im Rathaus ein.

Heute um 18 Uhr tagt in der Rotmooshalle der Gemeindewahlausschuss. Er wird die Rechtmäßigkeit der eingegangenen Kandidaturen festellen. Außerdem wird per Los entschieden, ob auf dem Stimmzettel der Name von Christian Dröse oder von Manfred Krüger an oberster Stelle stehen wird. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 19. Juli, statt.