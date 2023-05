Das neue Pfarrzentrum in Görwihl wird den Namen St. Wendelinus tragen. Das beschloss der Pfarrgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in Herrischried. Damit ist eine Verwechslung mit dem neuen Kindergarten St. Martin ausgeschlossen. Die Räume innerhalb des Pfarrzentrums erhalten die Namen der sechs großen Kirchen der Pfarrgemeinde. So wird etwa die Bibliothek nach der Rickenbacher Kirche Gordian und Epimach benannt werden, die Küche wird St. Josef gewidmet. Der Raum für die evangelische Gemeinde erhält den Namen Maria Magdalena. Markus Huber stellte den Entwurf für die Außenanlagen vor.

Breiten Raum nahm neben der Namensgebung auch einmal mehr das Thema Kirchenentwicklung 2030 ein. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dagmar Keck legte all ihren Kollegen dringend nahe, an der gemeinsamen Sitzung aller Pfarrgemeinderäte der neuen Großpfarrei am 20. Juni teilzunehmen. Im Vorgriff darauf werden sich diese Woche bereits alle ersten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden treffen. Bei dem Treffen der Gesamtheit der Pfarrgemeinderäte soll unter anderem die Besetzung weiterführender Ausschüsse erfolgen sowie ein Vorfeld-Entscheidungs-Gesetz (VEG) gebildet werden, das zukünftig regeln soll, wer für größere Entscheidungen zuständig sein wird, unter anderem auch dafür, ob die Pfarrkirche St. Bartholomäus endgültig den Plänen entsprechend umgestaltet werden kann.

Unmut äußerste der Pfarrgemeinderat darüber, dass damit das ursprüngliche Entscheidungsverfahren nochmals geändert wurde, nachdem der Dekanatsvorstand den Plänen zur Umgestaltung der Kirche als innovativem Projekt bereits zugestimmt hatte. Damit, so die Räte, werde der jetzige Dekanatsrat im Grunde schon jetzt beziehungsweise sogar nachträglich seiner Funktion beraubt. Außerdem wurde die Befürchtung geäußert, dass die bis 2025 vorgesehene Legislaturperiode des Pfarrgemeinderates über dessen Köpfe hinweg per Dekret verlängert werden könnte. Zum Schluss gab Pfarrer Stahlberger noch bekannt, dass die Veranstaltungen des zehnten Görwihler Kultursommers inzwischen feststehen. Er wird vom 19. bis 27. August stattfinden.