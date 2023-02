Die Dilldappen hissen die Segel und segeln mit Volldampf durch das Ortsgeschehen des vergangenen Jahres – nach einer zweijährigen Zwangspause lädt der Förderverein der Trachtenkapelle Herrischried am kommenden Samstag, 18. Februar, wieder zum Dilldappenball in die Rotmooshalle ein. In bewährter Manier wird das Ortsgeschehen humorvoll auf die Schippe genommen. Nach zwei Jahren ohne Fasnachtsgeschehen stand der Förderverein der Trachtenkapelle vor der Frage, ob man wieder einen Dilldappenball auf die Beine stellen will. Offen war vor allem die Frage, ob sich überhaupt genügend Mitwirkende für ein Programm finden würden. Sie fanden sich und von der Überlegung, in diesem Jahr ein abgespecktes Programm – einen „Dilldappenball light“ – anzubieten, kam man wieder ab.

Vielmehr gelang es, wieder ein proppevolles Programm auf die Beine zu stellen. Über das Motto machte man sich lange Gedanken, es sollte Möglichkeiten für Kostüme und Dekoration bieten und natürlich eine Verbindung zum Dorfgeschehen haben. Und schließlich wurde das Motto „Pirate vom Durbeloch – d‘ Dilldappe hissen die Segel“ aus der Taufe gehoben.

Bereits im Dezember begannen die ersten Proben, inzwischen steht ein rund zweistündiges Programm, das die rund 20 Mitwirkenden aus Trachtenkapelle und Förderverein einstudiert haben. Da wird unter anderem das Dorfgeschehen humorvoll auf die Schippe genommen und es steht ein Frauengespräch an. Ein roter Faden zieht sich durch das Programm, es wird Gänsehautmomente geben, versprach Mitorganisatorin Nicole Allgaier. Und wie immer wird es ein großes Finale mit dem Dilldappentanz geben.

Alle Beiträge wurden von den Akteuren selbst geschrieben, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins Christian Huber, fertige Drehbücher gibt es nicht. Und auch das Bühnenbild wird natürlich selbst gestaltet. Seit rund vier Wochen sind die Akteure nun schon am Werkeln, noch gibt es einiges zu tun, so Michael Albiez, Hubers Stellvertreter. Klar, das angesichts des Mottos ein Schiff die Bühne beherrschen wird.

Nach dem rund zweistündigen Programm ist Party angesagt, erstmals wurde die Band Querbeat aus Waldkirch engagiert. Von Rock und Pop über aktuelle Charts bis hin zu Schlagern und zünftiger Musik haben die Musiker alles im Programm und laden die Gäste ein, das Tanzbein zu schwingen. Auch die Durbelochbar ist wieder geöffnet, neben den üblichen Bargetränken steht passend zum Motto auch Rum auf der Getränkekarte. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens mit Leckerem vom Grill, Wurstsalat und Pommes gesorgt. Das Programm beginnt um 20.11 Uhr, Einlass in die Rotmooshalle ist bereits ab 18.30 Uhr. Im Eintritt von zehn Euro ist ein Glas Sekt oder Hugo inbegriffen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.