Gerade ist das neue Schulhaus gebaut, die Sanierung des Altbaus ist nahezu abgeschlossen, der Breitbauausbau ist im vollen Gange und schon will die Gemeinde Herrischried mit den Straßensanierungen in Hogschür das nächste größere Projekt angehen. Die Bürgerversammlung in Hogschür stieß auf großes Interesse. Bürgermeister Christian Dröse hatte zur Vorstellung der Sanierung der Berg- und Schulstraße und zur Information zum Breitbandausbau eingeladen.

Dröse informierte, dass der obere Teil der Bergstraße für 435.000 Euro und die Schulstraße für 440.000 Euro komplett erneuert werden sollen. Aus dem Ausgleichstock wird das Projekt mit 580.000 Euro bezuschusst. Über die Sanierung informierte Planer Ralf Mülhaupt (Tillig Ingenieure). Um die Grundstückverhältnisse nicht infrage zu stellen und die Kosten im Rahmen zu halten, bleibt die Straßenbreite bei 4,80 bis fünf Metern. Das einseitige Gefälle bleibt, auf der linken Seite wird Breitband mit verlegt, rechts gibt es Regenabläufe.

Es wird in zwei Abschnitten und nicht parallel gearbeitet, sodass eine Umleitung, zumindest in der Schulstraße, gut möglich ist. Weiter wird von unten nach oben gearbeitet und in Etappen, damit die Anwohner so wenig wie möglich behindert werden. Zum Einsatz kommen Niederbordsteine, dass es keine Probleme bei den Hofeinfahrten gibt und Absätze mühelos bei Gegenverkehr überfahren werden können. Die anschließenden Regenrinnen sind 50 Zentimeter breit. Der alte Aufbau wird ausgebaggert. Der neue Gesamtaufbau wird 70 Zentimeter (cm) stark. Er besteht aus 37 cm Frostschutzkies, 15 cm Schotter- und 14 cm Asphalttragschicht. Zum Schluss wird eine 4 cm feine Asphaltdeckschicht aufgetragen. Der Planer merkte an: „Das Altmaterial wird ordnungsgemäß entsorgt und dafür sind 20 bis 25 Prozent der Baukosten eingeplant.“ Im Mai soll der erste Bauabschnitt beginnen. Die Antragsunterlagen wurden im Oktober erstellt und der Förderbescheid ging am 5. Dezember ein. Von November bis Januar wurde die Entwurfs- und Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibungsunterlagen wurden am 18. Februar versandt. Die Submissionen (öffentliche Ausschreibungen) sind auf 14. März terminiert, damit die Vergabe in der Gemeinderatssitzung am 3. April erfolgen kann. Die Bauarbeiten sollen spätestens mit Beginn der Kälteperiode im November abgeschlossen werden.

Bürgermeister Dröse gab einen Abriss über den Breitbandausbau für rund 15 Millionen Euro. Die Förderung von Bund und Land beträgt 90 Prozent, trotzdem muss Herrischried fast zwei Millionen Euro selbst schultern. Viel Geld, das über die Verpachtung an die Firma Stiegler in 25 Jahren wieder eingenommen werden soll. Hogschür gehört zum Bauabschnitt 3, Mitte bis Ende des Jahres sollte es dort losgehen.