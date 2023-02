Eine wirklich gelungene Premiere feierte die Herrischrieder Dorffasnacht (He-Do-Fa) am Samstagabend, die erstmals in einem größeren Rahmen von der Narrenzunft Hooriwälder organisiert wurde.

Endlich wieder ungezwungen Fasnacht feiern: Diese Besucherinnen haben Spaß bei der Herrischrieder Dorffasnacht. | Bild: Andreas Böhm

Mit einem Fasnachtsumzug, dem Stellen des Narrenbaumes, einem Guggen Open Air und einem Narrenmarkt wurden quasi vier närrische Veranstaltungen unter einen Hut gebracht. Gefühlt war das ganze Dorf auf den Beinen, um endlich einmal wieder so richtig Fasnacht zu feiern.

Umzug Richtung Le Castellet Platz

Punkt 17.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm mit 15 Gruppen in Richtung Le Castellet Platz in Bewegung. Der Umzug wurde vom Zunftmeister der Hooriwälder, Markus Berger, und Bürgermeister Christian Dröse moderiert. Den Zug führte der Narrensamen unter den Klängen des Hotzenwälder Narrenmarsches an.

Mit vereinter Muskelkraft stellten die Dorfbuebe den Narrenbaum in Herrischried. | Bild: Andreas Böhm

Mit dabei waren natürlich die Dorfbuebe mit ihrem Narrenbaum. Neu in fasnächtliche Erscheinung traten die Dorfmaidli.

Heizten bei der Herrischrieder Dorffasnacht kräftig ein: die Schinze-Guggis aus Bergalingen. | Bild: Andreas Böhm

Neben den närrischen Gruppierungen aus dem Dorf, allen voran die Hooriwälder und die Hotzen-Guggis, kamen auch einige Fasnächtler aus der Region zur He-Do-Fa in die Metropole auf dem Hotzenwald.

Gäste aus den umliegenden Gemeinden

Unter anderem waren mit dabei die Hexenzunft und die Dröschflegel aus Wehr, die Ripplinger Wildsäu und die Dorfhäxe aus Brennet. Der Narrehuufe 2020 aus Rickenbach segelte sogar mit einem imposanten Piratenschiff durch die Herrischrieder Straßen.

Die Gäste hatten sichtlich Spaß bei der Herrischrieder Dorffasnacht. | Bild: Andreas Böhm

Im närrischen Zentrum auf dem Le Castellet Platz machten sich nach dem Umzug die Dorfbuebe bereit, um den geschmückten Narrenbaum, ganz traditionell mittels Scheren und Muskelkraft, in die Senkrechte zu befördern.

Vergnügte Stunden auf dem Narrenmarkt

In großen Lettern war auf dem Schild am Narrenbaum zu lesen: „Über zwei Johr Party-Stau, jetzt würd g‘fäschtet wie die Sau.“

Lokalmatadore bei der He-Do-Fa: die Hooriwälder aus Herrischried. | Bild: Andreas Böhm

Diesen Spruch nahmen sich die Herrischrieder natürlich zu Herzen und vergnügten sich an den zahlreichen Buden auf dem Narrenmarkt. Nach Einbruch der Dunkelheit heizten einige Guggenmusiken den Gästen kräftig ein.

Wilder Hotzenwald: die Ripplinger Wildsäu zu Besuch in Herrischried. | Bild: Andreas Böhm

Bürgermeister Christian Dröse zeigte sich begeistert von der Herrischrieder Dorffasnacht und lobte die gute Organisation durch die Narrenzunft Hooriwälder: „Fürs erste Mal war das wirklich eine tolle Leistung.“

Bürgermeister Christian Dröse, links, und Zunftmeister Markus Berger verfolgten das Narrenbaum Stellen in Herrischried akribisch. | Bild: Andreas Böhm

Der Rathauschef blickte auch schon optimistisch in die Zukunft: „Im nächsten Jahr können wird das noch Toppen und ein Stück größer werden.“

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Waldshut und Tiengen:Heringsessen, Kappenabende, HoorigeMess und Fasnachtsverbrennung – Waldshut und Tiengen feiern Fasnacht wie vor Corona!

Bad Säckingen:Narrenspiegel, Wäldertag und Wiiberfasnacht: In Bad Säckingen ist die Fasnacht 2023 zurück!

Laufenburg:Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg

Lauchringen, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten, Küssaberg und Hohentengen sind bereit: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Waldshut Fasnacht feiern.

Weilheim, Höchenschwand, Häusern, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, St. Blasien und Dachsberg sind bereit! So feiern die Narren im nördlichen Landkreis Waldshut 2023 Fasnacht.

Wehr, Öflingen, Rickenbach, Görwihl, Murg, Herrischried, Hasel, Dogern, Albbruck und Todtmoos sind startklar! Hier die große Übersicht über die Termine der Fasnacht 2023 im westlichen Landkreis vom Narrenbaumstellen bis zur Verbrennung.

Bonndorf:Narrensprung, Hemdglunker und Kinderfasnet! So wird die Fasnet 2023 in Bonndorf gefeiert

Und hier der Überblick über die Fasnachtstermine 2023 im Schwarzwald und am Bodensee