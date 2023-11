Der Herrischrieder Kindergarten Wespennest wird nach dem Brand in dem von ihm mitbenutzten Gebäude seine Räumlichkeiten längere Zeit nicht nutzen können. „Wir stellen uns auf mehrere Wochen ein“, sagte Bürgermeister Christian Dröse auf Anfrage des SÜDKURIER. Der Kindergarten soll für diese Zeit provisorisch im Pfarrheim Herrischried untergebracht werden. Er habe die betroffenen Eltern am Sonntag mit einem Elternbrief persönlich über die Lage und die Planungen informiert, teilte Dröse mit.

Die Kriminalpolizei für die Ermittlungen fort

In der Nacht auf Freitag war im Dachgeschoss des teilweise zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes ein Brand ausgebrochen. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen. Die möglichen Ursachen des Brandes stehen wie die genauen Umstände des Todes des Mannes noch nicht fest. „Ich habe keine weiteren Informationen“, so der Bürgermeister am Sonntag. Die Kriminalpolizei führe ihre Ermittlungen fort, so Dröse.

Wgen des Wasserschadens und möglicher Schadstoffe kein Betrieb möglich

Eine Fortführung des Kindergartenbetriebs im Gebäude Kleinherrischwand sei vorerst aus zwei Gründen nicht möglich, sagte der Bürgermeister am Sonntag. Zum einen sei beim Feuerwehreinsatz Wasserschaden entstanden, der auch die Kindergartenräume betreffe. Zum anderen müsse erst geklärt werden, ob Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte und Kleidung mit Schadstoffen belastet seien. Dazu würden Fachleute am Montag Abstriche machen und diese analysieren.

Fachleute prüfen, ob Einrichtungsgegenstände und Spielsachen im Kindergarten mit Schadstoffen belastet sind. Der Kindergarten Wespennest ist im Erdgeschoss untergebracht, der Brand war in der Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. | Bild: Stein, Moritz

Am Samstag traf sich Dröse mit der Kindergartenleitung, um zu beraten, wie es mit dem Betrieb weitergehen könne. Eine erste Begehung der Ausweichräumlichkeiten im Pfarrheim Herrischried habe ergeben, dass die Kinder hier in den kommenden Wochen gut betreut werden könnten. Die Kindergartenleitung plane aktuell, wie dies umgesetzt werden könne.

Am Montag und wohl auch am Dienstag bleibt der Kindergarten geschlossen

Sicher ist laut Dröse aber: Der Kindergartenbetrieb muss auf jedem Fall am Montag und vermutlich auch noch am Dienstag eingestellt bleiben. „Ab Mittwoch ist geplant den Betrieb mit einer Notgruppe wieder aufnehmen zu können“, teilte der Bürgermeister mit.

Am Montag um 7.30 Uhr würden Kindergartenleitung und Hausmeister zügig mit der Einrichtung der Ausweichräumlichkeiten beginnen. Ebenfalls mit dabei sein wird die Kindergartenleitung des Kindergarten Don Bosco in Niedergebisbach. Von dort werden übrige Spielsachen oder Ausrüstungsgegenstände für den Notbetrieb zur Verfügung gestellt.

„Es liegt mir am Herzen, der Kindergartenleitung Daniela Reichelt und Meike Michel ein großes Dankeschön auszusprechen. Die Situation ist nicht einfach und es wird über das ganze Wochenende auf Hochtouren an der Planung gearbeitet um schnellstmöglich wieder an den Start zu gehen“, so Bürgermeister Dröse in einer Pressemitteilung. Er dankte auch der Katholischen Pfarrgemeinde St. Wendelinus Hotzenwald, allen voran Pfarrer Bernhard Stahlberger, für die Zurverfügungstellung des Pfarrheims.

Ebenfalls am Montag wird es eine Sitzung zusammen mit der Verwaltung der Kirchengemeinde geben, um die bisher im Pfarrsaal geplanten Veranstaltungen und festen Treffen in kommunale Gebäude zu verlegen.