von Christiane Sahli

Stück für Stück wurde der Altbau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald saniert, am Donnerstag stellte Bürgermeister Christian Dröse gemeinsam mit Schulleiterin Marianne Husemann und Konrektorin Marie-Christine Hanganu das Projekt und die sanierten Räumlichkeiten vor. Die beiden Pädagoginnen erläuterten zudem das Konzept der Gemeinschaftsschule, deren Einweihung gemeinsam mit der Einweihung der Grundschule Rickenbach für den 20. März geplant ist.

Sanierung in mehreren Schritten

Mit der Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule und dem Schulhausneubau war die Gemeinde ein großes Projekt angegangen, dessen Reaslisierung sich über Jahre hinzog. In einem ersten Bauabschnitt stand in den Jahren 2016 und 2017 die energetische Sanierung des Altbaus – Außenwände, Fenster, Teilerneuerung des Daches – an, erläuterte Bürgermeister Dröse.

2017 und 2018 schloss sich die brandschutztechnische Ertüchtigung an, Brandschutztüren wurden eingebaut sowie Fluchttreppen angebaut und erneuert. Der nächste Schritt war die Errichtung des Neubaus mit Fachräumen und Mensa, die während der Sanierung des Altbaus als Klassenäume genutzt wurden.

Zuletzt galt es, die Sanierung des Altbaus fertigzustellen, Klassenräume wurden entkernt, Wände teilweise entfernt, Böden erneuert ,Schallschutzdecken eingebaut, sanitäre Anlagen saniert, neue Tafeln und Beamer installiert und vieles mehr. Die Kosten für die Sanierung bezifferte der Rathauschef auf rund 2,5 Millionen Euro, die des Neubaus auf acht Millionen Euro. Sein Dank galt Lehrern und Schülern, die sechs Jahre lang auf einer Baustelle gearbeitet und gelernt hatten, für das verständnisvolle Miteinander.

Neue Lernateliers entstehen

Nachdem die Sanierung des Altbaus Ende 2022 fertiggestellt und die Schüler die neuen Räumlichkeiten weitgehend bezogen haben – es fehlt lediglich noch die Möblierung weniger Räume – kann nun auch das Lernkonzept der Gemeinschaftsschule in vollem Umfang umgesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler – jeweils ein Drittel wechselten mit Haupt-, Realschul- und Gymnasialempfehlung von der Grundschule auf die Gemeinschaftsschule – werden bis Klasse acht gemeinsam, aber auf unterschiedlichen Niveaus unterrichtet, erläuterten Marianne Husemann und Marie-Christine Hanganu.

Für einen Teil der Schüler steht Frontalunterricht mit Erklärungen an, während die anderen in einem Lernatelier eigenverantwortlich an in einem Plan entsprechend ihrem Niveau festgelegten Aufgaben arbeitet. Zudem gibt es kooperative Lernformen, bei denen die Schüler über das Niveau hinweg gemeinsam in kleinen Gruppen arbeiten.

Blick über die Schulter von Schülerinnen in einem der Lernsteliers: Schulleiterin Marianne Husemann, Bürgermeister Christian Dröse und Konrektorin Marie-Christine Hanganu (von links).

Dass die Schüler dabei voneinander lernen können, bezeichnetet die beiden Pädagoginnen als hohen Gewinn. In der neunten und zehnten Klassen werden die Schüler dann getrennt nach Abschlussoptionen unterrichtet. Wichtig sei es, betonen Marianne Husemann und Marie-Christine Hanganu, jedem Kind mit seinen Stärken und Schwächen gerecht zu werden, daher gehörten zum Kollegium Lehrer aus allen Schulformen.

Entsprechend dem Konzept wurden nicht nur Klassenräume, sondern auch Lernateliers für den eigenverantwortlichen Unterricht eingerichtet. Zum Teil teilen sich zwei Klassen ein großes Lernatelier, anderen Klassen steht ein eigenen kleines Lernatelier zur Verfügung.

Zu der gemeinsame Einweihung der Gemeinschaftsschule und der ebenfalls sanierten Grundschule Rickenbach am 20. März wird auch Kultusministerin Theresa Schopper erwartet. Für den 22. Juli planen beide Schulen Schulfeste mit einem Tag der offenen Tür.