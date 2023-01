von Hans-Jürgen Sackmann

Die Trachtenkapelle Hogschür blickte bei ihrer Hauptversammlung am Donnerstag auf ein musikalisch spannendes und erfolgreiches Jahr zurück. Vorbereitet mit „nur“ 25 Proben konnten die Musiker bei über 15 Auftritten nach pandemiebedingten langen Warten ihr Können endlich wieder vor großem Publikum unter Beweis stellen. So konnten Schriftführerin Mareike Werner und Vorsitzender Peter Matt von einem „aufregenden“ Jahr mit hohem Pensum berichten. Man konnte wieder in vollen Zelten aufspielen. Und gleich zwei Mal durfte die Kapelle die Kinder am Weißen Sonntag in Herrischried und in Strittmatt zur Erstkommunion begleiten. Außerdem ließ sich die Kapelle vom Bürgermeister Michael Dröse zu einem Doppelkonzert im Rahmen der Stadtradeln-Preisverleihung überreden.

Erfreut berichtete Matt, dass Lea Frommherz an der Trompete neu hinzukam und Paula Rieger das goldene Leistungsabzeichen in Staufen errang. Sie gab beim gemeinsamen Konzert der Trachtenkapelle Hogschür und dem Musikverein Oberwihl am dritten Advent in der Rotmosshalle mit einem schönen emotionalen Posaunensolo eine Kostprobe ihres Könnens.

Voller Lobes war der Dirigent Joachim Wehrle für den Auftritt beim gemeinsamen Konzert mit dem Musikverein Oberwihl. Mit „überschaubaren“ zwei Wochen Vorbereitungszeit konnten die Musiker mit rockigen, aber auch besinnlichen Rhythmen unterhalten. „Wir sind ein junger Verein mit extrem viel Potenzial und sind gut aufgestellt auf allen Registern“, so der Dirigent. Er wünscht sich aber bei der Probenarbeit mehr Teilnahme und Pünktlichkeit. Die beste Probenanwesenheit erzielten Rosemarie Wassmer und Annemarie Matt mit über 90 Prozent.

Der Bürgermeister dankte der Trachtenkapelle für den Einsatz im Kirchenjahr und für das spontane, unkomplizierte „Doppelkonzert“ beim Stadtradeln. Er machte Werbung für die Fahrt zur 45-Jahresfeier in der Partnergemeinde Le Castellet und das gemeinsame Fest mit der Feuerwehr. Weitere Termine: Verbandsversammlung Blasmusik Hochrhein am 6. März, Patrozinium am 10. April, 1.-Mai-Tour, traditionelles Vatertagsfest am 18. Mai und das Waldfest mit Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges vom 22. bis 24. Juli.

Der Verein: Die Trachtenkapelle Hogschür wurde im Jahr 1930 gegründet. Derzeit gehören ihr 38 aktive Musiker an. Vorsitzender ist Peter Matt (Tel. 07764/6635).