Nach dem Brand im Kindergartengebäude kann der Herrischrieder Kindergarten Wespennest nun wieder seinen vollen Betrieb aufnehmen. Da das ursprüngliche Gebäude jedoch weiterhin nicht nutzbar ist, findet der Betrieb für die nächsten Wochen im Pfarrheim Herrischried statt.

Ermittlungen weiterhin nicht abgeschlossen

Der Brand hatte sich in der Nacht auf den 10. November in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus im Herrischrieder Ortsteil Kleinherrischwand ereignet. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen. Warum es zu dem Brand gekommen war, ist laut Polizeipressesprecher Mathias Albicker weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem kann die Polizei laut Albicker noch keine Angaben zur Todesursache des Verstorbenen machen. Dies habe ermittlungstaktische Gründe.

Kindergarten ab Montag wieder mit vollem Betrieb

Der im betroffenen Gebäude untergebrachte Kindergarten Wespennest musste in Folge des Brandes seine Räumlichkeiten verlassen und den Betrieb zunächst für drei Tage einstellen. Die provisorische Unterbringung des Kindergartens erfolgte daraufhin im Pfarrheim Herrischried, in dem in der letzten Woche zunächst jedoch nur eine Notbetreuung von Mittwoch, 15. November, bis Freitag, 17. November, mit weniger Kindern stattfinden konnte.

Die Erlaubnis für eine vollständige Betreuung aller Kinder im Pfarrgebäude liegt laut Bürgermeister Christian Dröse seit letztem Freitag, 17. November, vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) vor.

Deswegen kann der Kindergarten Wespennest seit Montag, 20. November, wieder seinen vollen Betrieb aufnehmen. Wann der Kindergarten wieder in seine ursprünglichen Räumlichkeiten umziehen kann, ist laut Christian Dröse jedoch noch ungewiss.

Arbeiten am Gebäude dauern an

„Die Arbeiten sind bereits am Laufen,“ teilte Dröse zur aktuellen Situation des Brandgebäudes mit. Allerdings sollen diese voraussichtlich noch bis Ende des Jahres andauern. Zudem müsse noch festgestellt werden, ob die Räumlichkeiten des Kindergartens mit Schadstoffen belastet sind. „Der Gutachter war letzten Montag vor Ort. Aber ich habe noch keine Ergebnisse vorliegen“, teilte uns der Bürgermeister auf Nachfrage mit. Die Erlaubnis, den Kindergarten im Pfarrheim fortzuführen, gelte bis zum 30. Juni 2024. „Wir haben den 30. Juni gewählt, um nicht in Zeitnot zu geraten,“ erklärte der Bürgermeister. Ob der Zeitraum tatsächlich nötig ist oder der Kindergarten schon früher wieder in seine alten Räumlichkeiten zurückkehren kann, wird sich laut Dröse in den nächsten Wochen zeigen.