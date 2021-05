von Charlotte Fröse

Die Gemeinde Herrischried plant die Einrichtung eines Waldrefugiums. Damit möchte die Gemeinde Ökopunkte sammeln, die wiederum bei Eingriffen in Natur und Landschaft, beispielsweise bei Baumaßnahmen, wenn neue Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen, als Ausgleich eingetauscht werden können.

Fachbüro prüft

Revierförsterin Franziska Gottstein stellte den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung am Montagabend das Konzept vor. Die Gemeinderäte bewiesen Mut zu einer Wald-Wildnis und folgten einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, der die Umwandlung definierter Flächen in ein Waldrefugium in Verbindung mit einem Alt- und Totholzkonzept vorsieht. Ein Fachbüro soll nun prüfen, welche Ausgleichsflächen in der Gemeinde notwendig werden und eine artenschutzrechtliche Untersuchung vornehmen.

Das Gebiet

Konkret geht es bei dem Projekt um Waldflächen in Richtung Wehratal, angrenzend an die Wehratalstraße. Das ins Auge gefasste Gebiet ist aufgrund der topgrafischen Lage äußerst schlecht zu bewirtschaften, wie Bürgermeister Christian Dröse erklärte. Franziska Gottstein erklärte: „Durch die Steillage wird das Gebiet nicht bewirtschaftet, es ist perfekt für die Maßnahme.“ Bereits im vergangenen Jahr wurde das Thema eines Waldrefugiums mit einem Alt- und Totholzkonzept im Zusammenhang mit der Erstellung eines Ökokontos dem Gemeinderat vorgestellt. Nun sollen Taten folgen und definierte Flächen in ein Waldrefugium umgewandelt werden.

Das Waldrefugium Ein Waldrefugium muss mindestens einen Hektar groß sein. Es muss abgegrenzt und kartografisch erfasst sein. Es bildet zusammen mit Habitatbaumgruppen und einzelnen Habitatbäumen eine zusammenhängende, vernetzte Verteilung von Habitatstrukturen. Die Entwicklung der Fläche wird dem Zufall überlassen. Es werden keine eingreifenden Maßnahmen, außer beispielsweise Verkehrsschutz, getätigt.

Wirtschaftlich bedeutet das Konzept allerdings für die Gemeinde den Verzicht auf, verhältnismäßig geringe, Einnahmen aus dem Verkauf des eingeschlagenen Holzes. Ein Gewinn aus der Maßnahme ist jedoch sicher. Denn für die in Herrischried in Planung stehenden Wohn- und Gewerbegebiete muss die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen vorweisen, die wiederum über die angesammelten Ökopunkte abgegolten werden können. Das Bundesnaturschutzgesetz besagt, dass bei Eingriffen in Natur und Landschaft sichergestellt sein muss, dass eine vollständige Kompensation durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stattfinden muss.

Die Ökopunkte Ökokonto-Maßnahmen sind naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen, die freiwillig und auf Vorrat ausgeführt werden. Dabei werden Ökopunkte erzeugt, die später zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft verwendet werden können. Pro Hektar Waldrefugium in Verbindung mit dem Alt- und Totholzkonzept werden 40.000 Ökopunkte gutgeschrieben.

Pro Quadratmeter innerhalb der Maßnahme können vier Ökopunkte erzeugt werden. Diese werden auf ein fiktives Ökokonto einbezahlt. Dabei ist sogar eine dreiprozentige Verzinsung auf zehn Jahre möglich. Der Wert eines Ökopunktes entspricht circa 50 Cent bis zu einem Euro. Franziska Gottstein rechnete aus, dass ein Waldrefugium mit drei Hektar etwa 120.000 Ökopunkte einbringen könne. Die Punkte bleiben ohne Zeitlimit erhalten und sie können sogar an andere Kommunen verkauft werden, wobei der Preis frei verhandelbar ist.