Der Dienstag und der Mittwoch im Görwihler Kultursommer galten musikalisch der Kooperation mit der Reihe zeitgenössischer Improvisation „concepts of doing“, veranstaltet vom Aktiven Hotzenwald, gefördert vom Musikfonds und organisiert von Kontrabassist Alexander Frangenheim. Dazu stellte Simone Rosenow unter der Überschrift „Nachklang“ ihre Kunstwerke aus.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Simone Rosenow Arbeiten im Kultursommer präsentiert, auch damals in Kombination mit freier Improvisation. Ihre damalige Begeisterung über diese Kombination führte zu deren aktueller Wiederholung, zudem sind die Pinselzeichnungen mit Chinatusche auf Japanpapier, die sie aktuell in der Herrischrieder Pfarrkirche und im dortigen Pfarrheim ausstellt, auch im Pfarrheim entstanden, das sie im letzten Sommer zum Arbeiten nutzen konnte. Ihre vorrangigen Themen sind, wie sie erklärte, Rhythmus und Bewegung, ihrer Meinung nach deutliche Parallelen zum Schaffensprozess improvisierter Musik, und so wurde sie auch zu den ausgestellten Werken durch das letztjährige Konzert inspiriert. Nach dem Konzert am Dienstag mit dem „Klangwege Sextett“, bestehend aus Cellistin Violeta Garcia, Saxofonistin Eva Maria Karbacher, Geiger Harald Kimmig, Pianistin Claudia Ulla Binder, Gitarrist Sascha Henkel und Kontrabassist Alexander Frangenheim, traten am Mittwoch zunächst die drei Streichinstrumente als ad hoc-Trio „ViolONE“ im Pfarrsaal auf. Danach ging es in die Kirche nach Oberwihl, wo Eva Maria Karbacher auf ihrem Tenorsax und Sascha Henkel an der Orgel gemeinsam improvisierten.

Interessant waren an dem Zusammenspiel der drei Streicher unter anderem die ausgiebige Bogenarbeit. Vornehmlich die Einbindung des Geläutes der Herrischrieder Kirche als spontanes viertes Instrument war geradezu genial. Richtig spannend, wohl selbst für eingefleischte Improvisationsfans, wurde es dann in Oberwihl. Sascha Henkel erzeugte auf der Orgel mit Hilfe kleiner, auf den Tasten platzierter Gewichte Dauertöne, die er mittels des Schwellers und der an der dortigen Orgel möglichen ganz feinen Dosierung der Registerzüge zu ungeahnten Klangergebnissen mit wabernden oder pulsierenden Grundtönen und gleitenden Veränderungen im Mikrobereich verwandelte. Dazu spielte Eva Maria Karbacher dank ihrer exquisiten Atemtechnik ebenfalls unendliche, geisterhaft schwebende Töne, denen sie mit diversen Einsätzen in den Schalltrichter ihres Instrumentes zusätzliche Effekte hinzufügte.