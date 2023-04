Ein gut gefüllter Saal, fröhliches Publikum und ein vielseitiges Musikprogramm, schwungvoll und gekonnt dargeboten. Diese Zutaten ließen das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Hogschür am Samstag in der Rotmooshalle in Herrischried zu einem Erfolg werden.

Sichtlich erfreut über den gut gefüllten Saal begrüßte der Vorsitzende Peter Matt das Publikum und kündigte eine Tombola und ein vielseitiges Musikprogramm an, das für jeden Geschmack etwas zu bieten habe. Mit dem Eröffnungsstück „Musik liegt in der Luft“, unter der Leitung von Dirigent Joachim Wehrle, wurde das Publikum gleich in Gute-Laune-Stimmung versetzt.

Auf dem Programm standen vorwiegend Blasmusikwerke zeitgenössischer Komponisten. Neben besinnlichen Stücken wie „Hymn Of Hope“ von George Sadeler oder der Pop-Ballade „World In Color“ von Thiemo Kraas wurden auch kraftvoll dargebotene Werke wie Cassiopeia von Carlos Marquez und schwungvoll muntere Stücke im traditionellen Stil aufgeführt, die wie die Marschpolka „Velburg“ oder „La Brass Polka“. Ein Highlight bot Posaunistin Paula Rieker, die die Zuhörer mit dem Stück „Gabriellas Sång“ aus dem Film „Wie im Himmel“ beeindruckte. Der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger brachte das Thema Heimat musikalisch nahe. Seine Vielseitigkeit zeigte das Orchester auch mit dem Stück „Steel Skies“ des schottischen Komponisten Alan Fernie und der Komposition „Straight Fit“ von Thiemo Kraas. Als Zugabe gab es „The Story“.

Und es gab noch eine zweite Zugabe: Ein Jugendlicher mit Baseball-Kappe erschien, um dem Publikum einzuheizen. Zu den Klängen des Orchesters wurde der Auftritt des Rap-Weltstars Pete Delay, mit Wurzeln in Hogschür und derzeitiger „Artist in Residence“ in Niedergebisbach mit seiner „Base-Machine“ angekündigt. Pete Delay, alias Peter Matt, rappte mit seiner Band, was das Zeug hielt. Auch eine Ehrung stand auf dem Programm: Für 40 Jahre als aktive Musikerin wurde die Posaunistin Erika Strittmatter geehrt.