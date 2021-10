Am Freitag, Oktober, kam es auf der L 151 bei Herrischried-Hogschür zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 56-jährige Motorradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 16.30 Uhr hatte ein 29 Jahre alter Autofahrer dort die Absicht, nach links auf ein Tankstellengelände zu fahren. Während des Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Motorrad. Dessen Fahrer zog sich eine Verletzung am Bein zu und kam in ein Krankenhaus.