Er blieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Gegen 11:45 Uhr war dieser mit seiner Honda auf der Landstraße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er an der Einmündung nach Herrischried auf einen nach links abbiegenden BMW aufschloss. Aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit gelang es dem Motorradfahrer nicht mehr, am eingeordneten Auto vorbeizufahren. Er kollidierte seitlich mit diesem. Die 26-jährige BMW-Fahrerin und weitere Insassen blieben unverletzt. Am Pkw dürfte Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden sein, am Motorrad wurde ein Schaden von gut 10000 Euro verursacht. Neben dem Rettungsdienst war auch Feuerwehr im Einsatz.