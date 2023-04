Neu gleitet ein elektrisch angetriebener, fünf Tonnen schwerer Brummer lautlos mit in der Spitze 13 Stundenkilometern durchs Herrischrieder Eisstadion, hobelt, wäscht und glättet schließlich das Eis mit Warmwasser in einem Arbeitsgang.

Seit 42 Jahren sorgt die alte „Eismaschine“ von Ambon, liebevoll Zombi genannt, alle eineinhalb bis zwei Stunden für schön geschmeidiges Eis. Vor 15 Jahren wurde bei der amerikanischen Kultmarke in Eigenregie zusammen mit einer Herrischrieder Werkstatt ein neuer, gut funktionierender Audimotor mit 75 PS eingebaut. Doch die Ersatzteilbeschaffung wurde immer schwieriger. Selbst gebrauchte Teile waren nicht mehr zu bekommen. Ersatz musste her. Jetzt schaffte die Herrischrieder Gemeinde einen modernen Eismacher der Firma MC Model Mammoth für 157.000 Euro an.

„Bei einem Ausfall während der Saison Wochen auf ein Teil warten, das ist undenkbar und geht nicht“, sagte Bürgermeister Christian Dröse am Freitagabend bei der Vorstellung der neuen Eisaufbereitungsmaschine in einem Pressegespräch. „Mit dem neuen Eisaufbereiter ist die Zukunft Eishalle gesichert.“ Eile war geboten, denn die Lieferzeiten betragen bis zu zwei Jahre. „Wir haben die Vorführmaschine von ZüKo Deutschland aus Blumberg in zwei Wochen geliefert bekommen. Für die schon aufgelaufenen sechs Betriebsstunden gab es einen Nachlass von 20.000 Euro. Da mussten wir zugreifen“, so der Bürgermeister weiter.

In der Garage des Stadions steht nun seit knapp zwei Wochen ein Mammoth der Südtiroler Firma WM Ice Technics aus Blumnau nahe Bozen. „Etwas Umgewöhnung braucht es schon für das Hightech-Produkt auf vier Spikesreifen, angetrieben mit Allrad und einem Elektromotor“, resümieren die zwei erfahrenen Eismeister Huber Matt und Dirk Strittmatter. Mussten sie früher alles mechanisch mit Kurbeln einstellen, verfügt die neue Maschine über eine Vollautomatik. Alles wird mit Knöpfen und Joystick bedient. Ausgedient hat auch der umgebaute Rasenmäher, mit dem die runden Kanten an der Bande abgefräst wurden. Das übernimmt der integrierte Bandenfräser.

Ab nächster Saison können Interessierte für 5 Euro die Arbeit der Eismeister auf dem Beifahrersitz hautnah miterleben.