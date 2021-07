von Charlotte Fröse

„S isch wohr“, betonte der Autor Hans Mehlin zum Inhalt seines alemannischen Intermezzos am Samstagabend gegenüber den rund 40 begeisterten Zuhörern im Freilichtmuseum Klausenhof, die zur Lesung seines Buches „Die Hotzenwälder Anna und ihr Mühlespiel“ gekommen waren.

Der Ort für die Lesung hätte nicht besser gewählt werden können. Das Ambiente des urigen Wagenschopfs passte wunderbar in das Szenario, der im Buch beschriebenen bewegten Lebensgeschichte der Anna Keller, einer Bauerstochter, die unweit des Klausenhofs in Großherrischwand 1875 geboren wurde. Der Hof, von dem heute nichts mehr übrig ist, stand nur etwa 300 Meter vom Klausenhof entfernt. Gestorben ist sie 1965 in Lörrach. Der Autor Hans Mehlin berichtete, dass er als kleiner Bub seine Uroma Anna bei Besuchen erleben durfte.

Hans Mehlin signierte sein Buch für begeisterte kleine und große Zuhörer. | Bild: Charlotte Fröse

Das Buch erzählt die Lebensstationen der Bauerstochter Anna und zeichnet dabei in bewegten Bildern eine authentische Milieu-Studie, die Mehlin mit etlichen Zwischenmenschlichen Szenen anreicherte. Annas Weg führte sie aus den ärmlichen Verhältnissen auf dem elterlichen Bauernhof, über die Zeit als Magd auf dem Mettlerhof, weiter zu ihrer Stellung in einem Basler großbürgerlichen Stadthaus bis zu ihrer Hochzeit und dem Umzug nach Lörrach. Steter Begleiter ihres Lebens war das Mühlespiel, bei dem sie geschickt im Spiel wie im Leben ihre Steine setzte und es verstand, immer wieder eine Mühle zu schließen. Die Lesung machte Lust darauf, die ganze Geschichte mit allen Kapitelns des Lebenswegs zu erfahren.

Familiengeschichte auf 90 Seiten

Das Buch mit rund 90 Seiten gibt es übrigens am Kiosk des Klausenhofs für fünf Euro zu erwerben. Je ein Euro pro verkauftem Buch geht dabei als Spende an den Förderverein Freilichtmuseum Klausenhof, wie Hans Mehlin berichtete. Auch aus dem Buchverkauf im Anschluss an die Lesung wird je ein Euro an den Förderverein gehen.

Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse mochte an der ersten Veranstaltung dieser Art im Klausenhof, der in Hand der Gemeinde ist, zwar noch nicht von der Schaffung einer neuen Kulturlandschaft sprechen, aber er betonte: „Wir sind auf dem richtigen Weg, es wird nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein.“

Hans Mehlin verriet den Zuhörern am Ende der Lesung, dass er bereits an einem zweiten Buch seiner ganz persönlichen Familiengeschichte arbeite. Darin wird es um die Jungfer Pauline gehen, einer Schwester der im Buch beschriebenen Anna. „Sie war eine starke Frau, die den Hof ihrer Eltern fast ganz alleine bis ins Jahr 1951 bewirtschaftete“, berichtete Mehlin. Man darf jedenfalls gespannt sein, auf die Fortsetzung der Familiengeschichte.