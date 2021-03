von Wolfgang Adam

Der Gastronom Reinhard Frommherz ist der dienstälteste Liftbetreiber im Hotzenwald. Vor 40 Jahren kaufte er als Wirt des „Wehrhalder Hofes“ die Skilifte des hinteren Hotzenwaldes und ein Ende seines Einsatzes für die Wintersportfreunde ist trotz seiner 82 Lebensjahre noch nicht in Sicht. Obwohl er inzwischen seine Gaststätte an die Betreiber einer Mutter-Kind-Reha-Klinik verpachtet hat, will er den in 960 Metern Höhe liegenden Übungslift bei Lochhäuser weiter betreiben.

In diesem Winter hält er sich sogar jeden Wochentag für die Skifahrer bereit, die seinen Lift stundenweise mieten wollen. Interessenten müssen sich nur einen Tag vorher für die Liftbenutzung unter der Rufnummer 07764/93 27 34 anmelden. Am Abfahrtshang reicht die Schneedecke für ein Wintersportvergnügen in den nächsten Tagen aus.